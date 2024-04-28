بو حبيب بعد لقائه نظيره ⁧‫البحريني: ‬نجاح قمة المنامة مصلحة عربية مشتركة

أكّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب، بعد لقائه وزير خارجية مملكة ‫البحرين‬ د. عبداللطيف بن راشد الزياني، أن نجاح قمة المنامة مصلحة عربية مشتركة، وأن لبنان يستبشر خيرا.



وقال بو حبيب: "نطمح لمزيد من التطور في العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين. كما نرحب بوجود الوزير الزياني في بيروت".