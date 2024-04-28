الجماعة الإسلامية تشكر أهالي عكار على وفائهم: نأسف للمظاهر المسلحة

أعلنت الجماعة الاسلامية أنه "أكّدت محافظة عكار وبلدة ببنين وشمال لبنان مرّة أخرى وجديدة على وفائها لقضايا الوطن والأمة وانخراطها في التعبير عن الوحدة الوطنية التي تجلّت بالدماء الطاهرة للشهيدين مصعب وبلال خلف التي روت أرض البقاع الغربي دفاعاً عن أهل الجنوب ونصرة لأهل فلسطين".



وقالت في بيان: "إنّنا في الجماعة الإسلامية في لبنان إذ نتقدّم من أهلنا في عكار وشمال لبنان عموماً بالشكر والتقدير على وفائهم ومشاركتهم في تشييع القائدين مصعب خلف وبلال خلف، نأسف للمظاهر المسلّحة وإطلاق الرصاص الذي رافق انتقال جثماني الشهيدين من طرابلس إلى ببنين وخلال التشييع، ونعتبر أنّه خارج عن أخلاق أهلنا وطبيعتم.



وأكدت الجماعة على أنّها حريصة على استقرار الوطن وأمن المواطن، وأنّ أيّة رصاصة تُطلق بغير اتجاه العدو الإسرائيلي هي في المكان الخطأ، وأنّ أيّ مشهد يثير الذعر والخوف بين اللبنانيين غير مقبول، وأن الجميع مدعو لبذل جهده في حماية وإعمار وبناء الوطن ومؤسساته، وأنّ أيّ جهد أو مظهر غير ذلك يضرّ بالبلد أكثر ممّا ينفع قضاياه.