رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية: الجماعة حريصة على أمن وسلامة الوطن واستقراره

شدّد رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان، علي أبو ياسين، في خلال تشييع شهيدي الجماعة وجناحها العسكري المقاوم قوات الفجر مصعب وبلال خلف في بلدة ببنين بعكار على أنّ الجماعة حريصة كلّ الحرص على أمن الوطن وسلامته واستقراره.



وإذ أشاد بضحية الشهيدين خلف وأبناء عكار عموماً، أشار إلى أنّ هذه التضحية جسّدت معاني الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يستبيح كل شيء في لبنان، معتبرا أن مقاومته واجب على الجميع.