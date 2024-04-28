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العماد عون استقبل سيجورنيه: تأكيد على أهمية دعم الجيش
أخبار لبنان
2024-04-28 | 10:03
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العماد عون استقبل سيجورنيه: تأكيد على أهمية دعم الجيش
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه مع وفد بحضور مديرة شؤون أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية الفرنسية Anne Grillo، والسفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.
وجرى التأكيد على "أهمية دعم الجيش نظرًا لدوره في حماية أمن لبنان واستقراره، ومتابعة الأوضاع في الجنوب بالتعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل وفق القرار 1701".
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