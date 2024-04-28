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سيجورنيه: العودة للإستقرار تتطلب إعادة إنتشار الجيش في الجنوب... وليس لفرنسا أن تملي على اللبنانيين رئيسهم

أخبار لبنان
2024-04-28 | 11:34
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سيجورنيه: العودة للإستقرار تتطلب إعادة إنتشار الجيش في الجنوب... وليس لفرنسا أن تملي على اللبنانيين رئيسهم
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سيجورنيه: العودة للإستقرار تتطلب إعادة إنتشار الجيش في الجنوب... وليس لفرنسا أن تملي على اللبنانيين رئيسهم

أوضح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، خلال مؤتمر صحافي في قصر الصنوبر في ختام زيارته لبنان، أن "أولوية ومسؤولية فرنسا الحفاظ على لبنان،" معتبرًا أن "البلد بحاجة إلى أمن ومؤسسات شغالة كما أنه بحاجة إلى إصلاحات."

وأشار إلى أننا "نرفض السيناريو الأسوأ في جنوب لبنان، وليس من مصلحة أحد أن يستمر التصعيد بين إسرائيل وحزب الله."

وأكد أننا "سنواصل دعم الجيش اللبناني، والعودة للإستقرار تتطلب إعادة إنتشاره في الجنوب."

وقال: "نعمل من أجل السلام، والسلام صعب، وسنستمر بعملنا الديبلوماسي لتحقيقه ومنع إشتعال المنطقة."

ولفت إلى أننا "نساهم من أجل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، وليس لفرنسا أن تملي على اللبنانيين رئيسهم."

وشدد على أن "فرنسا تدرك أن مسألة النزوح حساسة، وهي تتمنى عودة النازحين إلى بلدهم،" داعيًا "الأطراف كافة للعمل على إعادتهم وفق القوانين الدولية."

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