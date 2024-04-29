عبدالله للـLBCI: لم نلمس تحركًا جِدّيًّا غربيًّا يلجم عدوان إسرائيل جنوبًا

رأى النائب بلال عبدالله أنّ المبادرة الفرنسية قد تطرح نوعًا من إيطار الـ1701 بالمفهوم الذي يحفظ حقوق الجميع.



وقال، في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI: "لم نلمس أيّ تحرك جِدّيّ غربيّ يلجم عدوان إسرائيل على الجنوب اللبنانيّ أو على فلسطين."



وشدّد على ألّا أحد في لبنان، يريد أن تكون الحرب شاملة وأنّ المصلحة الوطنية تقتضي بالتذكير باتفاقية الهدنة - وهي اتفاقية أُقيمت قبل الـ1701 - وهي تنظّم العديد من الأمور بين لبنان وإسرائيل.



ولفت إلى أنّ إسرائيل في قِمة عدوانيتها، إذ لا يجب منحها ذريعة لتوسّع حربها.



وأوضح عبدالله أنّ المقوامة أعطت الحكومة اللبنانية برئيسها نجيب ميقاتي كما لرئيس مجلس النواب نبيه بري تفويضًا، لمحاولة تجنيب المواجهة الشاملة مع إسرائيل.



وطالب المجتمع الدوليّ بتحمّل مسؤوليته ولو لمرة، تجاه لبنان، إذ إنّ الأخير يتحمّل تبعيات موقعه الجغرافيّ من الجنوب حتى الشمال.



وقال: "يدفع لبنان ثمنًا باهظًا لغياب التسوية السياسية في سوريا."