لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الأميركيَّة (LACC): لا مُقايَضة على حساب لبنان ولتطبيق القرار 1701 كاملاً

الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
27
o
الجنوب
23
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
27
o
الجنوب
23
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الأميركيَّة (LACC): لا مُقايَضة على حساب لبنان ولتطبيق القرار 1701 كاملاً
أخبار لبنان
2024-04-29 | 03:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الأميركيَّة (LACC): لا مُقايَضة على حساب لبنان ولتطبيق القرار 1701 كاملاً
رأت لجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركية"(LACC) أن استِمرار الشُّغور في موقِع رئاسة الجمهوريَّة اللُّبنانيَّة لم يعُد مقبولًا، وهو يُخالِفُ مُقتضياتِ الدُّستور، وانتِظام المؤسَّسات، وسَلامَة التَّداول الدِّيموقراطيّ وأن الأولويَّة الانتِخاب الفوريّ لرئيس/ة سياديّ/ة إصلاحيّ/ة وسطيّ/ة مستقِلّ/ة، بعيدًا عن أيّ صفقَة مشبوهة، بِما يوقِفُ نهج التَّعطيل المُمَنهَج الذي باتَ يُفكِّكُ الدَّولَة، ويُدَمِّرُ دَورَها النَّاظِم للعقد الاجتِماعيّ السويّ بين مختلف مكوِّنات الشَّعب اللُّبنانيّ، كما يعتدي على أمن لبنان القوميّ وأمان شعبِه الإنسانيّ".
وشدد اللجنة في بيان على أنّ تطبيق القرارات الدَّوليَّة، وفي مقدِّمها القرار 1701 كامِلًا كما القرارين 1559 و 1680، يُشَكِّلُ حمايَةً للُبنان وسيادَةِ الدَّولة بقِواها العسكريَّة والأمنيَّة الشرعيَّة حصرًا، حمايةً من كُلِّ المخاطِر، ودرءًا لِأيّ عدوان إسرائيليّ جزئيٍ أو شامِل، لافتة الى أنه "هُنا يَقتَضي استِمرار الولايات المتَّحدة الأميركيَّة وأصدِقائِها في توفير الدَّعم للجيش اللُّبناني كي يتولَّى مهامّ حمايَة كُلِّ الحُدُود بالتعاون مع قوّآت اليونيفيل، بعيدًا عن أيّ شراكَة خارج الشرعيّة، كما يقتَضي زيادَة الدَّعم لقِوى الأمن الدَّاخليّ كي تُفعِّلَ مهامَّها في حِفظِ أمان الشَّعبِ اللُّبنانيّ من كُلَّ أشكالِ الجريمة المُنظَّمة، والاعتداء على سيادة القانون".
وأشارت الى إنَّ الإمعانَ في تسويقِ أنَّ مُقَايَضةً على حساب هويَّة لُبنان، وسيادَة لُبنان، هي قيد الإنجاز بين عواصِم القَرار وبعضِ الأفرِقاء فيه بفِعل اختِلال موازين القِوى، يندرِجُ ضمن سياق التَّهويل النَّفسيّ على القِوى السِّياديَّة والإصلاحِيَّة والتغييريّة، وهذه معنيَّة بتوحيد جُهُودِها، بما يُثبِّتُ مسار استِعادة الدَّولة وتحريرها من خاطفيها وراهنيها لحساباتٍ لا تمَتُّ إلى المصلحة اللُّبنانيَّة العُليا بأيّ صِلَة.
وقال: "في هذا الإطار ، تجدر الإشارة إلى أنّ ما اطّلغت عليه لجنة التنسيق الُلبنانيّة- الأميركيّة في تواصلها مع عواصم القرار يؤكّد أنّ المجتمع الدّولي حريص على تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء الّلبنانيّين بما يؤمّن انتخاب رئيس/ة يتوافقون عليه/ها ضمن الأطر الدّستوريُة، وهُم ليسوا بصدد أيّ مقايضة قطعاً في ذلك".
وثمّنت اللجنة حركة اللَّجنة الخماسيَّة الدَّوليَّة في الاتِّجاهات المذكورة أعلاه، معاهدة الشَّعبَ اللُّبنانيّ على استِمرار نِضالِها في خدمة القضيَّة اللُّبنانيَّة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
التّنسيق
اللّبنانيّة
الأميركيَّة
(LACC):
مُقايَضة
لبنان
ولتطبيق
القرار
كاملاً
التالي
قرار جديد أصدره وزير الزراعة
عبدالله للـLBCI: لم نلمس تحركًا جِدّيًّا غربيًّا يلجم عدوان إسرائيل جنوبًا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-03-02
لجنة التّنسيق اللّبنانيّة –الفرنسيَّة تزور الخارجية الفرنسية لمتابعة قضايا الرئاسة والـ1701 واللّاجئين السوريّين
أخبار لبنان
2024-03-02
لجنة التّنسيق اللّبنانيّة –الفرنسيَّة تزور الخارجية الفرنسية لمتابعة قضايا الرئاسة والـ1701 واللّاجئين السوريّين
0
أخبار لبنان
2024-04-28
بري لسيجورنيه: لبنان متمسك بتطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته
أخبار لبنان
2024-04-28
بري لسيجورنيه: لبنان متمسك بتطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته
0
أخبار لبنان
2024-04-27
الأشقر يجتمع مع مديري سلاسل الفنادق الدولية العاملة في لبنان... واتفاق على تشكيل لجنة إستشارية
أخبار لبنان
2024-04-27
الأشقر يجتمع مع مديري سلاسل الفنادق الدولية العاملة في لبنان... واتفاق على تشكيل لجنة إستشارية
0
أخبار لبنان
2024-04-27
لقاء معراب: لتطبيق القرار ١٧٠١ كاملاً ونشر الجيش تحت خط الليطاني جنوباً وعلى كامل الحدود مع اسرائيل
أخبار لبنان
2024-04-27
لقاء معراب: لتطبيق القرار ١٧٠١ كاملاً ونشر الجيش تحت خط الليطاني جنوباً وعلى كامل الحدود مع اسرائيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:35
لقاء "سيدة الجبل" لدوائر القرار الدولية: نتمسك باحترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتطبيق القرارات 1559و 1680 و1701
أخبار لبنان
07:35
لقاء "سيدة الجبل" لدوائر القرار الدولية: نتمسك باحترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتطبيق القرارات 1559و 1680 و1701
0
أخبار لبنان
06:06
بيرم اقترح بندًا خلال اجتماع وزراء العمل العرب لتخصيص هبة مالية لعمال لبنان
أخبار لبنان
06:06
بيرم اقترح بندًا خلال اجتماع وزراء العمل العرب لتخصيص هبة مالية لعمال لبنان
0
أخبار لبنان
05:59
ورشة عمل عن أهمية الفن في جامعة الروح القدس
أخبار لبنان
05:59
ورشة عمل عن أهمية الفن في جامعة الروح القدس
0
أخبار لبنان
05:25
فضل الله: أي مبادرة لإراحة العدو مصيرها الفشل
أخبار لبنان
05:25
فضل الله: أي مبادرة لإراحة العدو مصيرها الفشل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:08
بلينكن من الرياض: بين يدي حماس مقترح "سخي للغاية" وأميركا لم تطلع على خطة من إسرائيل بشأن هجوم رفح توفر الحماية للمدنيين
آخر الأخبار
06:08
بلينكن من الرياض: بين يدي حماس مقترح "سخي للغاية" وأميركا لم تطلع على خطة من إسرائيل بشأن هجوم رفح توفر الحماية للمدنيين
0
خبر عاجل
2023-09-20
ميقاتي للـLBCI: لم اسمع من نائبة وزير الخارجية الأميركية عن سقوط المبادرة الفرنسية وأرى جموداً على صعيد مساعدة لبنان الى حين انتخاب الرئيس وتنفيذ الإصلاحات ولم يفاتحني احد بإسم العماد جوزيف عون كمرشح
خبر عاجل
2023-09-20
ميقاتي للـLBCI: لم اسمع من نائبة وزير الخارجية الأميركية عن سقوط المبادرة الفرنسية وأرى جموداً على صعيد مساعدة لبنان الى حين انتخاب الرئيس وتنفيذ الإصلاحات ولم يفاتحني احد بإسم العماد جوزيف عون كمرشح
0
منوعات
2024-04-16
"زوجها كسرها من الخبيط"... بعد أن ظهرت بعين دامية: هل تعرضت شروق للضرب على يد دكتور فود؟ (فيديو)
منوعات
2024-04-16
"زوجها كسرها من الخبيط"... بعد أن ظهرت بعين دامية: هل تعرضت شروق للضرب على يد دكتور فود؟ (فيديو)
0
فنّ
2023-09-15
قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
فنّ
2023-09-15
قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
في كارنافال لم يخل من السحر... الـAUB تعرّف الأطفال على علم الكيمياء بأسلوب ترفيهي
تقارير نشرة الاخبار
14:42
في كارنافال لم يخل من السحر... الـAUB تعرّف الأطفال على علم الكيمياء بأسلوب ترفيهي
0
رياضة
13:53
نادال يحقق فوز معنوي مهم أمام جماهيره في مدريد بسعيه لاستعادة مستواه الكبير على الملاعب الترابية
رياضة
13:53
نادال يحقق فوز معنوي مهم أمام جماهيره في مدريد بسعيه لاستعادة مستواه الكبير على الملاعب الترابية
0
رياضة
13:49
باير ليفركوزن ملك الأوقات القاتلة يرفض الخسارة هذا الموسم
رياضة
13:49
باير ليفركوزن ملك الأوقات القاتلة يرفض الخسارة هذا الموسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بين الطلاب في الولايات المتحدة والنازحين بغزة.. "تحية"
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بين الطلاب في الولايات المتحدة والنازحين بغزة.. "تحية"
0
أخبار دولية
13:45
مؤسسة "تكريم أميركا" تكرم شخصيات عربية تميزت في الإغتراب
أخبار دولية
13:45
مؤسسة "تكريم أميركا" تكرم شخصيات عربية تميزت في الإغتراب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضمان يرفع الإشتراكات والشركات تعترض... فما هو الحل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضمان يرفع الإشتراكات والشركات تعترض... فما هو الحل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مفاوضات غزة: اسرائيل أمام أيام حاسمة...
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مفاوضات غزة: اسرائيل أمام أيام حاسمة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بيرم أمام المؤتمر العربي المنعقد في العراق: علينا كأمة عربية أن تكون لنا الهيبة والكرامة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بيرم أمام المؤتمر العربي المنعقد في العراق: علينا كأمة عربية أن تكون لنا الهيبة والكرامة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باريس تسوق ورقتها في بيروت فهل عاد زمن الانتداب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باريس تسوق ورقتها في بيروت فهل عاد زمن الانتداب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
14:16
هل تم الطلاق بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)
منوعات
14:16
هل تم الطلاق بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)
2
خبر عاجل
06:16
رويترز: بلينكن يعلن أن العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال
خبر عاجل
06:16
رويترز: بلينكن يعلن أن العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال
3
منوعات
12:46
"اعتقدت أن زوجي كان يخونني لذا أنهيت زواجنا"... ما اكتشفته بعد فترة دمرها: أردت أن أصلح الأمور ولكن!
منوعات
12:46
"اعتقدت أن زوجي كان يخونني لذا أنهيت زواجنا"... ما اكتشفته بعد فترة دمرها: أردت أن أصلح الأمور ولكن!
4
أمن وقضاء
15:05
في الدورة... وفاة سوري بعد تعرّضه للطعن
أمن وقضاء
15:05
في الدورة... وفاة سوري بعد تعرّضه للطعن
5
خبر عاجل
11:20
سيجورنيه من قصر الصنوبر: سنواصل دعم الجيش اللبناني والعودة للإستقرار تتطلب إعادة إنتشاره في الجنوب
خبر عاجل
11:20
سيجورنيه من قصر الصنوبر: سنواصل دعم الجيش اللبناني والعودة للإستقرار تتطلب إعادة إنتشاره في الجنوب
6
فنّ
13:27
قيس الشيخ نجيب ينعى "ست الكل"... "سلميلي على بابا"
فنّ
13:27
قيس الشيخ نجيب ينعى "ست الكل"... "سلميلي على بابا"
7
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجماعة الاسلامية أرادت إستعراض قوتها... فأظهرتها في عكار
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجماعة الاسلامية أرادت إستعراض قوتها... فأظهرتها في عكار
8
خبر عاجل
02:27
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة وجبالة على اوتوستراد حالات باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
02:27
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة وجبالة على اوتوستراد حالات باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More