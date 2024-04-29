قرار جديد أصدره وزير الزراعة

أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن قرارًا يحمل الرقم 164/1/2024 ويقضي بالغاء القرار 39/1 تاريخ 26/1/2022.



ويُعاد العمل بالمادة الثالثة من القرار 340/1 تاريخ 29/9/2021 (السماح باستيراد بعض انواع الخضار والفاكهة المستوردة ضمن فترات محددة) كما وردت فيه:



"بالنسبة للمستوردات من جمهورية مِصر العربية، يراعى البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاريّ بين لبنان وجمهورية مصر العربية الموقع بين البلدين (القانون 48 تاريخ 10/9/1998 ) على أن يخضع استيراد البصل والبطاطا إلى إذن استيراد مسبق ضمن الفترة المحددة في البرنامج التنفيذيّ المشار إليه سابقًا، على أن يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم".