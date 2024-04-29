كتائب القسام: استهداف موقع عسكري إسرائيلي من جنوب لبنان

تبنّت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، هجوماً صاروخياً على موقع عسكري في شمال إسرائيل، "رداً" على ما وصفته بـ"المجازر" الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.



وأعلنت كتائب القسام في حسابها على تطبيق تلغرام أنها "قصفت من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769" في شمال إسرائيل "برشقة صاروخية مركزة رداً على مجازر العدو الصهيوني في غزة الصابرة والضفة الثائرة".



وأفاد الجيش الإسرائيلي من جهته عن رصد "نحو 20 عملية إطلاق من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، تم اعتراض معظمها" من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار. وقال إنه "ردّ على مصادر النيران".