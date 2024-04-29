ورشة عمل عن أهمية الفن في جامعة الروح القدس

نظّم قسم علم النفس والعلوم الاجتماعية في كلية الآداب والعلوم في جامعة الروح القدس- الكسليك ورشة عمل بعنوان "المسارات الإبداعية: الفن بمثابة اكتشاف الذات".



شدّدت رئيسة القسم المنظّم نادين زلاقط على أهمية الفن بمختلف أشكاله.



وأشارت إلى أنّه يملك قوّة إنقاذية تخلّص وتحرّر وتضفي ألوانًا على يومياتنا الرمادية الكئيبة والمملّة.





وقالت: "ترسم النغمة تلقائيًا، بسمة على شفاهنا واللوحة تُسافر بنا إلى البعيد، باختصار، الفن هو قمة الجمال."



وأضافت: "صحيحٌ أنّ هذا المشروع التجريبيّ ليس علاجًا قائمًا بحدّ ذاته، إنّما يشكّل مساحة لمشاركة انطباعات تظهر العلاقة المتناغمة بين الفن المتحرّر وعلم النفس." وقالت: "ترسم النغمة تلقائيًا، بسمة على شفاهنا واللوحة تُسافر بنا إلى البعيد، باختصار، الفن هو قمة الجمال."وأضافت: "صحيحٌ أنّ هذا المشروع التجريبيّ ليس علاجًا قائمًا بحدّ ذاته، إنّما يشكّل مساحة لمشاركة انطباعات تظهر العلاقة المتناغمة بين الفن المتحرّر وعلم النفس."





ثم قدّمت الطالبتان نور أبو جودة ونايا عبدالله مقطوعة موسيقية على البيانو بعنوان "سكون"، من تأليف الطالبة يارا روحانا.



وقدّمت حافظة مجموعة الفن في المتحف الأثريّ في جامعة الروح القدس- الكسليك إلسي الديك مداخلة عن الفن المتحرر. ثم قدّمت الطالبتان نور أبو جودة ونايا عبدالله مقطوعة موسيقية على البيانو بعنوان "سكون"، من تأليف الطالبة يارا روحانا.وقدّمت حافظة مجموعة الفن في المتحف الأثريّ في جامعة الروح القدس- الكسليك إلسي الديك مداخلة عن الفن المتحرر.