الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
27
o
الجنوب
23
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
27
o
الجنوب
23
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ورشة عمل عن أهمية الفن في جامعة الروح القدس
أخبار لبنان
2024-04-29 | 05:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ورشة عمل عن أهمية الفن في جامعة الروح القدس
نظّم قسم علم النفس والعلوم الاجتماعية في كلية الآداب والعلوم في جامعة الروح القدس- الكسليك ورشة عمل بعنوان "المسارات الإبداعية: الفن بمثابة اكتشاف الذات".
شدّدت رئيسة القسم المنظّم نادين زلاقط على أهمية الفن بمختلف أشكاله.
وأشارت إلى أنّه يملك قوّة إنقاذية تخلّص وتحرّر وتضفي ألوانًا على يومياتنا الرمادية الكئيبة والمملّة.
وقالت: "ترسم النغمة تلقائيًا، بسمة على شفاهنا واللوحة تُسافر بنا إلى البعيد، باختصار، الفن هو قمة الجمال."
وأضافت: "صحيحٌ أنّ هذا المشروع التجريبيّ ليس علاجًا قائمًا بحدّ ذاته، إنّما يشكّل مساحة لمشاركة انطباعات تظهر العلاقة المتناغمة بين الفن المتحرّر وعلم النفس."
ثم قدّمت الطالبتان نور أبو جودة ونايا عبدالله مقطوعة موسيقية على البيانو بعنوان "سكون"، من تأليف الطالبة يارا روحانا.
وقدّمت حافظة مجموعة الفن في المتحف الأثريّ في جامعة الروح القدس- الكسليك إلسي الديك مداخلة عن الفن المتحرر.
ثم تحدثت البروفسورة نيكول شلهوب عن موضوع التفوّق وإعادة الخلق من خلال الفن.
ثم عُرضت أعمال فنية متنوعة لطلاب الجامعة وتمت مناقشتها بين الأساتذة والطلاب، خلال جلسة ختامية أدارتها الطالبة يارا روحانا.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أهمية
جامعة
الروح
القدس
التالي
بيرم اقترح بندًا خلال اجتماع وزراء العمل العرب لتخصيص هبة مالية لعمال لبنان
فضل الله: أي مبادرة لإراحة العدو مصيرها الفشل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-04-26
مؤتمر دولي حول ريادة الاعمال في جامعة الروح القدس - الكسليك
أخبار لبنان
2024-04-26
مؤتمر دولي حول ريادة الاعمال في جامعة الروح القدس - الكسليك
0
أخبار لبنان
2024-04-24
"الأيام البحثية الوطنية لدراسات الدكتوراه" في جامعة الروح القدس... فرصة فريدة لطلاب الدكتوراه
أخبار لبنان
2024-04-24
"الأيام البحثية الوطنية لدراسات الدكتوراه" في جامعة الروح القدس... فرصة فريدة لطلاب الدكتوراه
0
أخبار لبنان
2024-04-22
مباراة "ترافعي!" في جامعة الروح القدس
أخبار لبنان
2024-04-22
مباراة "ترافعي!" في جامعة الروح القدس
0
أخبار لبنان
2024-04-19
مؤتمر عن "إعادة التفكير باللغات والآداب والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي" في جامعة الروح القدس
أخبار لبنان
2024-04-19
مؤتمر عن "إعادة التفكير باللغات والآداب والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي" في جامعة الروح القدس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:35
لقاء "سيدة الجبل" لدوائر القرار الدولية: نتمسك باحترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتطبيق القرارات 1559و 1680 و1701
أخبار لبنان
07:35
لقاء "سيدة الجبل" لدوائر القرار الدولية: نتمسك باحترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتطبيق القرارات 1559و 1680 و1701
0
أخبار لبنان
06:06
بيرم اقترح بندًا خلال اجتماع وزراء العمل العرب لتخصيص هبة مالية لعمال لبنان
أخبار لبنان
06:06
بيرم اقترح بندًا خلال اجتماع وزراء العمل العرب لتخصيص هبة مالية لعمال لبنان
0
أخبار لبنان
05:25
فضل الله: أي مبادرة لإراحة العدو مصيرها الفشل
أخبار لبنان
05:25
فضل الله: أي مبادرة لإراحة العدو مصيرها الفشل
0
أخبار لبنان
05:16
الحاج حسن في المؤتمر الدوليّ التعاونيّ في الاردن: إننا بحاجة إلى أنسنة العمل التعاونيّ
أخبار لبنان
05:16
الحاج حسن في المؤتمر الدوليّ التعاونيّ في الاردن: إننا بحاجة إلى أنسنة العمل التعاونيّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-16
موقع الأفلام الاباحية Pornhub يكشف عمليات البحث الأكثر شيوعًا لـ2023: المحتوى الأكثر مشاهدة سيصدمكم!
منوعات
2023-12-16
موقع الأفلام الاباحية Pornhub يكشف عمليات البحث الأكثر شيوعًا لـ2023: المحتوى الأكثر مشاهدة سيصدمكم!
0
فنّ
2024-04-24
آثار حذاء نجم تلفزيوني شهير ظهرت على وجه ضحيته بعد أن داس على رأسها: اعتداء مرعب وهذه التفاصيل! (فيديو)
فنّ
2024-04-24
آثار حذاء نجم تلفزيوني شهير ظهرت على وجه ضحيته بعد أن داس على رأسها: اعتداء مرعب وهذه التفاصيل! (فيديو)
0
آخر الأخبار
2023-09-25
إطفاء حرائق في شدرا- عكار
آخر الأخبار
2023-09-25
إطفاء حرائق في شدرا- عكار
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-25
إستعادة الثقة العربية بالمصارف اللبنانية تستلزم إقرار الإصلاحات
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-25
إستعادة الثقة العربية بالمصارف اللبنانية تستلزم إقرار الإصلاحات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
في كارنافال لم يخل من السحر... الـAUB تعرّف الأطفال على علم الكيمياء بأسلوب ترفيهي
تقارير نشرة الاخبار
14:42
في كارنافال لم يخل من السحر... الـAUB تعرّف الأطفال على علم الكيمياء بأسلوب ترفيهي
0
رياضة
13:53
نادال يحقق فوز معنوي مهم أمام جماهيره في مدريد بسعيه لاستعادة مستواه الكبير على الملاعب الترابية
رياضة
13:53
نادال يحقق فوز معنوي مهم أمام جماهيره في مدريد بسعيه لاستعادة مستواه الكبير على الملاعب الترابية
0
رياضة
13:49
باير ليفركوزن ملك الأوقات القاتلة يرفض الخسارة هذا الموسم
رياضة
13:49
باير ليفركوزن ملك الأوقات القاتلة يرفض الخسارة هذا الموسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بين الطلاب في الولايات المتحدة والنازحين بغزة.. "تحية"
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بين الطلاب في الولايات المتحدة والنازحين بغزة.. "تحية"
0
أخبار دولية
13:45
مؤسسة "تكريم أميركا" تكرم شخصيات عربية تميزت في الإغتراب
أخبار دولية
13:45
مؤسسة "تكريم أميركا" تكرم شخصيات عربية تميزت في الإغتراب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضمان يرفع الإشتراكات والشركات تعترض... فما هو الحل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضمان يرفع الإشتراكات والشركات تعترض... فما هو الحل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مفاوضات غزة: اسرائيل أمام أيام حاسمة...
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مفاوضات غزة: اسرائيل أمام أيام حاسمة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بيرم أمام المؤتمر العربي المنعقد في العراق: علينا كأمة عربية أن تكون لنا الهيبة والكرامة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بيرم أمام المؤتمر العربي المنعقد في العراق: علينا كأمة عربية أن تكون لنا الهيبة والكرامة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باريس تسوق ورقتها في بيروت فهل عاد زمن الانتداب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باريس تسوق ورقتها في بيروت فهل عاد زمن الانتداب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
14:16
هل تم الطلاق بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)
منوعات
14:16
هل تم الطلاق بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)
2
خبر عاجل
06:16
رويترز: بلينكن يعلن أن العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال
خبر عاجل
06:16
رويترز: بلينكن يعلن أن العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال
3
منوعات
12:46
"اعتقدت أن زوجي كان يخونني لذا أنهيت زواجنا"... ما اكتشفته بعد فترة دمرها: أردت أن أصلح الأمور ولكن!
منوعات
12:46
"اعتقدت أن زوجي كان يخونني لذا أنهيت زواجنا"... ما اكتشفته بعد فترة دمرها: أردت أن أصلح الأمور ولكن!
4
أمن وقضاء
15:05
في الدورة... وفاة سوري بعد تعرّضه للطعن
أمن وقضاء
15:05
في الدورة... وفاة سوري بعد تعرّضه للطعن
5
خبر عاجل
11:20
سيجورنيه من قصر الصنوبر: سنواصل دعم الجيش اللبناني والعودة للإستقرار تتطلب إعادة إنتشاره في الجنوب
خبر عاجل
11:20
سيجورنيه من قصر الصنوبر: سنواصل دعم الجيش اللبناني والعودة للإستقرار تتطلب إعادة إنتشاره في الجنوب
6
فنّ
13:27
قيس الشيخ نجيب ينعى "ست الكل"... "سلميلي على بابا"
فنّ
13:27
قيس الشيخ نجيب ينعى "ست الكل"... "سلميلي على بابا"
7
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجماعة الاسلامية أرادت إستعراض قوتها... فأظهرتها في عكار
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجماعة الاسلامية أرادت إستعراض قوتها... فأظهرتها في عكار
8
خبر عاجل
02:27
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة وجبالة على اوتوستراد حالات باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
02:27
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة وجبالة على اوتوستراد حالات باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More