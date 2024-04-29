بيرم اقترح بندًا خلال اجتماع وزراء العمل العرب لتخصيص هبة مالية لعمال لبنان

اقترح وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم بندًا، خلال اجتماع وزراء العمل العرب، يقضي بتخصيص هبة مالية لعمال لبنان.



وتشمل الهبة خصوصًا الذين تهجروا في الجنوب ودمرت ممتلكاتهم من مصانع ومحلات ومنشآت مختلفة بفعل القصف الإسرائيليّ.



وووفق بالاجماع وسيدرج في البيان الختاميّ.