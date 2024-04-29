لقاء "سيدة الجبل" لدوائر القرار الدولية: نتمسك باحترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتطبيق القرارات 1559و 1680 و1701

أكد لقاء "سيدة الجبل" لدوائر القرار الدولية والإقليمة، "تمسكه باحترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والتزامه بتطبيقهما الكامل، كما بالتطبيق الحرفي للقرارات الدولية 1559، 1680 و1701 ومن دون أي مواربة".



وأعلن رفضه "بأوضح الصور عودة السلاح الفلسطيني إلى جنوب لبنان في شكل "كتائب القسام" والذي أجاز لنفسه الإعتداء على السيادة اللبنانية وتذكير اللبنانيين بالحرب المشؤومة قبل أكثر من خمسين سنة. كما يرفض حلول "حزب الله" مكان الدولة اللبنانية وتصنيف الجماعات السنية المسلحة بين "داعش" و"سرايا مقاومة" للضغط من خلالها على البيئة الاهلية وإرهابها للالتحاق بمشروع ايران في لبنان والمنطقة".



وأيد "اللقاء" ما ورد في "بيان بعض أعضائه الذي صدر من طرابلس البارحة، مؤكدا ان طريق فلسطين لا تمر في ببنين". وطالب الجيش بـ"الضرب بيد من حديد في كل مرة تتكرر هذه الظاهرة المدروسة، كما يعتبر ان غياب رئيس الحكومة والوزارات المعنية بالأمن فضيحة وطنية".