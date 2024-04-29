لجنة التربية عرضت لآليات الامتحانات الرسمية ... إليكم التوصيات

رفعت لجنة التربية والتعليم العالي توصيات إلى وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، وهو صاحب القرار النهائي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالامتحانات الرسمية:



-"اجراء امتحانات موحدة على كل الاراضي اللبنانية انطلاقا من مبدأ المساواة بين اللبنانيين المنصوص عنها في مقدمة الدستور



-مراعاة الوضع الامني والعسكري الخطر في الجنوب وانعكاساته النفسية والاجتماعية على افراد الطلبة في الجنوب والبقاع، والاخذ بالاعتبار المدارس والثانويات والمعاهد المتعلقة بقرار من وزير التربية على خطوط المواجهة والتي اعتمدت التعليم عن بعد المتعثر في الظروف الصعبة



-اعتماد المواد الاختيارية او العودة تدريجيا عنها بما يحافظ على مستوى الشهادة والتربية في لبنان ويراعي الظرف الاستثنائي للواقع التربوي منذ العام 2019



-إلغاء الامتحانات الموحدة للصف التاسع لصعوبة تنفيذها لوجستيا".

وقد علمت الـLBCI أن اللجنة ناقشت خيارين بالنسبة للإمتحانات الرسمية:



الأول: إعتماد المواد الإختيارية ولكن ليس كالسنة الماضية على أن يتم رفع عدد المواد التي على التلميذ إختيارها.



الثاني: إعتماد الأسئلة الإختيارية في المواد لمراعاة وضع التلاميذ الذين لم تتمكن مدارسهم من إنهاء كامل المنهج.



وتتجه الدفة الى الخيار الأول على ان يتم إتخاذ القرار النهائي في إجتماع يعقد بعد ظهر غد الثلاثاء في وزارة التربية.



كما يتجه معظم من كانوا في الإجتماع اليوم الى إلغاء الإمتحان الموحد لتلاميذ البروفيه.