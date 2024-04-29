الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لجنة التربية عرضت لآليات الامتحانات الرسمية ... إليكم التوصيات

أخبار لبنان
2024-04-29 | 09:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لجنة التربية عرضت لآليات الامتحانات الرسمية ... إليكم التوصيات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لجنة التربية عرضت لآليات الامتحانات الرسمية ... إليكم التوصيات

رفعت لجنة التربية والتعليم العالي توصيات إلى وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، وهو صاحب القرار النهائي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالامتحانات الرسمية:

-"اجراء امتحانات موحدة على كل الاراضي اللبنانية انطلاقا من مبدأ المساواة بين اللبنانيين المنصوص عنها في مقدمة الدستور

-مراعاة الوضع الامني والعسكري الخطر في الجنوب وانعكاساته النفسية والاجتماعية على افراد الطلبة في الجنوب والبقاع، والاخذ بالاعتبار المدارس والثانويات والمعاهد المتعلقة بقرار من وزير التربية على خطوط المواجهة والتي اعتمدت التعليم عن بعد المتعثر في الظروف الصعبة 

-اعتماد المواد الاختيارية او العودة تدريجيا عنها بما يحافظ على مستوى الشهادة والتربية في لبنان ويراعي الظرف الاستثنائي للواقع التربوي منذ العام 2019

-إلغاء الامتحانات الموحدة للصف التاسع لصعوبة تنفيذها لوجستيا".
 
وقد علمت الـLBCI أن اللجنة ناقشت خيارين بالنسبة للإمتحانات الرسمية:

الأول: إعتماد المواد الإختيارية ولكن ليس كالسنة الماضية على أن يتم رفع عدد المواد التي على التلميذ إختيارها.

الثاني: إعتماد الأسئلة الإختيارية في المواد لمراعاة وضع التلاميذ الذين لم تتمكن مدارسهم من إنهاء كامل المنهج.

وتتجه الدفة الى الخيار الأول على ان يتم إتخاذ القرار النهائي في إجتماع يعقد بعد ظهر غد الثلاثاء في وزارة التربية.

كما يتجه معظم من كانوا في الإجتماع اليوم الى إلغاء الإمتحان الموحد لتلاميذ البروفيه.

أخبار لبنان

الامتحانات الرسمية

لجنة التربية

وزارة التربية

LBCI التالي
أسرار الصحف 29-04-2024
حزب الله - الإشتراكي: اللقاء الأخير بين الحزبين يرتكز على أمرين... (الأنباء الكويتية)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-04-09

اللجنة الرسميّة للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية: الملفّ عالق في أدراج وزارة التربية منذ 3 أشهر

LBCI
أخبار لبنان
2024-03-25

وزارة التربية: أعمال الصيانة في ثانوية فضل المقدم الرسمية في طرابلس تبدأ الثلاثاء

LBCI
خبر عاجل
2024-03-25

معلومات للـLBCI: وزارة المال أبلغت وزارة التربية بأنها بصدد تسليمها الكميات المطلوبة من الطوابع من الفئات التي تستلزمها طلبات الإمتحانات الرسمية

LBCI
أخبار لبنان
2024-03-16

متعاقدو الثانوي والأساسي الرسمي: سنقوم بدورنا الوطني والتربوي تجاه الامتحانات الرسمية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:30

الأبيض اجتمع مع الهيئة التأسيسية لموظفي المستشفيات الحكومية

LBCI
أخبار لبنان
11:05

ميقاتي بحث مع وفد من "الجمهورية القوية" في ملف الوجود السوري غير الشرعي

LBCI
أخبار لبنان
10:36

وزير الطاقة نعى الزميلة ريتا شاهين: رفيقة وصديقة وأخت خلوقة ومسشارة إعلامية متفانية ومحبة لعملها ومتقنة له

LBCI
امن وقضاء
09:27

إقفال عيادتي تجميل في منطقتيّ الشهابية والحوش

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-21

إنفاق هذا المبلغ الضخم شهريا يمنحها شعور الأمومة الحقيقي... امرأة تصدم متابعيها بهذه الطريقة! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
09:10

وزير خارجية بريطانيا من الرياض: هناك عرض سخي لوقف إطلاق لمدة 40 يوما في غزة مقابل إطلاق سراح رهائن

LBCI
منوعات
16:53

"أفضّل أن أعيش مع أبي"... كلمات ابن الـ10 سنوات دفعت بوالدته الى الجنون: "هذا ما فعلته لكي أنجو منها"!

LBCI
منوعات
2024-04-19

ما فرضته أم على ضيوف حفلة عيد ميلاد ابنتها أثار جدلا بين المتابعين... وهذا ما طلبته منهم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

في الجامعات الأميركية…احتجاجات واحتجاجات مضادة

LBCI
أخبار دولية
06:35

بلينكن: الاتفاق الأميركي السعودي حيال التطبيع مع إسرائيل "قريب من الاكتمال"

LBCI
أخبار لبنان
05:25

فضل الله: أي مبادرة لإراحة العدو مصيرها الفشل

LBCI
أخبار دولية
04:43

اجتماع مشترك أميركي خليجي

LBCI
أخبار دولية
15:52

زيلينسكي يطلب تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة باتريوت والإنضمام للإتحاد الأوروبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

في كارنافال لم يخل من السحر... الـAUB تعرّف الأطفال على علم الكيمياء بأسلوب ترفيهي

LBCI
رياضة
13:53

نادال يحقق فوز معنوي مهم أمام جماهيره في مدريد بسعيه لاستعادة مستواه الكبير على الملاعب الترابية

LBCI
رياضة
13:49

باير ليفركوزن ملك الأوقات القاتلة يرفض الخسارة هذا الموسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بين الطلاب في الولايات المتحدة والنازحين بغزة.. "تحية"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
14:16

هل تم الطلاق بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:16

رويترز: بلينكن يعلن أن العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال

LBCI
منوعات
12:46

"اعتقدت أن زوجي كان يخونني لذا أنهيت زواجنا"... ما اكتشفته بعد فترة دمرها: أردت أن أصلح الأمور ولكن!

LBCI
أمن وقضاء
15:05

في الدورة... وفاة سوري بعد تعرّضه للطعن

LBCI
فنّ
03:55

فستان جريء مكشوف الصدر... إطلالة مثيرة لستيفاني عطالله في دبي (فيديو)

LBCI
فنّ
13:27

قيس الشيخ نجيب ينعى "ست الكل"... "سلميلي على بابا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

الجماعة الاسلامية أرادت إستعراض قوتها... فأظهرتها في عكار

LBCI
خبر عاجل
02:27

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة وجبالة على اوتوستراد حالات باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More