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الأبيض اجتمع مع الهيئة التأسيسية لموظفي المستشفيات الحكومية

أخبار لبنان
2024-04-29 | 11:30
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الأبيض اجتمع مع الهيئة التأسيسية لموظفي المستشفيات الحكومية
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الأبيض اجتمع مع الهيئة التأسيسية لموظفي المستشفيات الحكومية

عقدت الهيئة التأسيسية لموظفي المستشفيات الحكومية اجتماعا مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض، حضره مستشاره سهيل ريا  وغالبية اعضاء الهيئة التأسيسية الممثلين عن المستشفيات. 
 
وأكد الأبيض ايمانه واهتمامه الكبير في القطاع الصحي الرسمي ووقوفه إلى جانب المستشفيات الحكومية حيث تجلى ذلك من خلال رفع سقوفها المالية واعطائها بعض الامتيازات لكي تتمكن من النهوض والتطور لخدمة جميع المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة، وتكون مؤهلة لدفع المستحقات المالية للعاملين لديها.
 
وبعد المناقشة والتداول في جميع الأمور والمشاكل التي تعترض العاملين في المستشفيات، تم التأكيد على الأتي:
 
1- بخصوص مرسوم الإنتاجية والمثابرة، أكد وزير الصحة العامة أنه طلب من جميع إدارات المستشفيات تزويد الوزارة بالمبالغ المطلوبة لتنفيذ هذا المرسوم عن فترة أربعة أشهر، بالإضافة إلى المفعول الرجعي، مشيرا الى أنه سيبذل الجهود المطلوبة مع الجهات المعنية لتسريع تحصيل هذه المبالغ. 
 
2- بخصوص طبابة الموظفين والذين هم على عاتقهم ( زوجة - زوج - أبناء) ، أكد الأبيض أنه سوف يصدر تعميما يقضي بتحمل الوزارة فرق تسعيرة الضمان الاجتماعي، وفق آلية محددة يتم اعلام ادارات المستشفيات بتفاصيلها، على أن يكون الاستشفاء حصرا ضمن المستشفيات الحكومية. فيما عدا بعض الأعمال غير المتوفرة ضمن هذه المستشفيات. 
 
3- بخصوص المنح المدرسية، أكد الأبيض أن الوزارة ليس لديها الامكانات المادية حاليا، وأن هذا الأمر من المفترض أن يكون على نفقة المستشفيات، ضمن القوانين المرعية الاجراء.
 
4- طرح بعض الزملاء موضوع الحضور من أجل تطبيق مرسوم المثابرة وسوء الفهم الحاصل مع بعض الادارات وخصوصا فيما يتعلق بالمناوبات (12 ساعة)، وأكد الأبيض أن القانون واضح ويجب العودة في هذا الخصوص إلى تعميم رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي الذي حدد بموجبه كل هذه التفاصيل.

أخبار لبنان

الأبيض

المستشفيات الحكومية

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