ميقاتي بحث مع السفير الفرنسي في نتائج زيارة سيجورنيه للبنان

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، عصر اليوم، وبحث معه في نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه إلى لبنان أمس والأفكار الفرنسية الجديدة في شأن الوضع في الجنوب.