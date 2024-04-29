عرفات الطفيلي لـ"عشرين 30": أرقام السرطان في لبنان مرتفعة أكثر من الدول المجاورة

أكد رئيس "اللجنة الوطنية لمكافحة السرطان" الدكتور عرفات الطفيلي أن أرقام السرطان في لبنان مرتفعة أكثر من الدول المجاورة، موضحا أن "هذه الأرقام لا تعكس ما يحصل حاليا فالشخص الذي يتعرض للتلوث لا يصاب بالسرطان غدا". وأشار الى أن أعداد مرضى السرطان تبدأ بالارتفاع بعد 5 و10 و15 سنة من الآن.



وقال في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI: "الأرقام الموجودة لدينا تتجه للإرتفاع ولكن ليس بشكل خطير. والتلوث لم نرى مفعوله حتى الآن".



وأضاف: "نتوقع "تسونامي" سرطان في لبنان في السنوات الـ5 والـ10 المقبلة بسبب التولث والتدخين وغيرهما من الأسباب".

وأشار الى أنه بحسب آخر إحصاء، هناك حوالى 1200 شخص أصيب بسرطان الرئة من حوالى 10000 أي بنسبة 12%.