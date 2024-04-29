نجاة صليبا لـ"عشرين 30": المولدات "سمّ" ويجب إيقافها

رأت النائبة نجاة صليبا أنه على الحكومة العمل من أجل حل مشكلة الكهرباء، مشددة على أنه لا يمكن إبقاء المولدات داخل المباني و"الناس تتنشّق السمّ".



وقالت في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI: "مولدات الكهرباء هي "سمّ" ويجب إيقافها".



ولفتت صليبا الى أن الجبل أفضل من المدينة اذ لا توجد كثافة مولدات كما هي الحال في المدينة ولا كثافة بناء كالمدينة.



وأشارت الى وجود 469 مولدا في شارعين في منطقة الحمرا وحوالى 9300 مولد في العاصمة بيروت.

واعتبرت النائبة نجاة صليبا أنه على وزارة البيئة مراقبة الفلاتر التي يتم وضعها للمولدات والتأكد من حسن عملها.



