وزير البيئة لـ"عشرين 30": نعيش في بيئة حيث المخاطر الناتجة عن التلوث موجودة بشكل كبير

أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أننا نعيش في بيئة حيث المخاطر الناتجة عن التلوث موجودة بشكل كبير جدا.



وقال في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI: "في العام الـ2021، وضعنا كلفة صحية لتلوث الهواء في لبنان مباشرة وغير مباشرة، من ناحية الوفيات أو من ناحية الكلفة الاقتصادية، بحدود 950 مليون دولار".



وأشار الى أن بيروت الكبرى هي من المناطق حيث نسبة التلوث الهوائي فيها مرتفع جدا، كذلك المناطق الصناعية ومناطق انتاج الطاقة كالذوق والجية.



وقال ياسين: "أصدرتُ تعميما ملزما لتركيب فلاتر للمولدات وعلى المحافظ فرض وضع الفلاتر على المولدات وبإمكان المواطن الاتصال بالمحافظ أو البلدية للتبليغ عن موضوع الالتزام ونحن كوزارة نتأكد من الشكوى".



وأشار وزير البيئة الى أن قطاع النقل، قبل الانتشار الكبير للمولدات، كان من أحد أكبر القطاعات الملوثة، قائلا: "هذا القطاع ساء وضعه اليوم لأن سوق السيارات ساء وضعه وهناك تردي في نوعية الفيول لأن الرقابة انخفضت في الفترة الماضية لكنها تحسنت قليلا في الفترة الأخيرة".