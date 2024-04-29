وزير الطاقة لـ"عشرين 30": خطة الكهرباء تسير بالاتجاه الصحيح ولكن التقدم فيها بطيء

أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن "خطة الكهرباء تسير بالاتجاه الصحيح ولكن التقدم فيها بطيء للأسف ولكن يمكن القول إن بعض الإنجازات حصلت".



وأشار في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، الى أن قطاع الطاقة لم يُعطَ له الأولوية اللازمة من قبل الساسيين والمعنيين بأخذ القرار، لافتا الى أن "الإقتصاد قائم على الكهرباء ونرى أن صحّة الناس مرتبطة أيضا بالكهرباء المستدامة وبالتالي فإن إعطاء هذا الأمر أولوية كبرى هو من شأن الجميع بينهم مصرف لبنان، وزارة المالية، رئاسة الحكومة وكذلك الإعلام".



من جهة أخرى، لفت فياض الى أن التلوث البيئي ينخفض اذا التزمت المولدات الخاصّة بوضع الفلاتر اللازمة.



وقال: "الأولوية هي لتشغيل المعامل التي لا تُسبب أي ضرر". وأضاف: "بعد انخفاض الطلب على الطاقة ودخول الطاقة الشمسية، فنحن في المدى المنظور، بحاجة الى معمل اضافي كبير يضاف الى المعامل الأربعة الموجودة (دير عمار، الزهراني، الذوق والجية) وهكذا تُحلّ مشكلة الكهرباء من حيث الانتاج المُستدام".