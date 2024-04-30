اعتصامات طالبية تضامنا مع فلسطين المحتلة في جامعات لبنان (فيديوهات)

نظّم عدد من الطلاب في الجامعة اللبنانية الاميركية والجامعة الاميركية في بيروت وجامعة الـLIU، اعتصامات تضامنية مع فلسطين المحتلة، حاملين الاعلام الفلسطينية وهاتفين "لبّيك يا فلسطين"، متحدّين الطقس والامطار.