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مخزومي: لاعلان حال طوارئ في الجنوب... ومن مصلحة الجميع تسريع عملية انتخاب رئيس
أخبار لبنان
2024-04-30 | 07:55
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مخزومي: لاعلان حال طوارئ في الجنوب... ومن مصلحة الجميع تسريع عملية انتخاب رئيس
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مخزومي: لاعلان حال طوارئ في الجنوب... ومن مصلحة الجميع تسريع عملية انتخاب رئيس
بحث مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، مع النائب فؤاد مخزومي، في التطورات المعلقة بالجنوب اللبنانية.
وفي السياق، دعا مخزومي الحكومة الى اعلان حال طوارئ في الجنوب.
أما في الملف الرئاسي، فأشار مخزومي إلى أنّ من مصلحة الجميع تسريع عملية انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك من اجل البدء بالاصلاحات المطلوبة ومنها اصلاح النظام المصرفي.
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