الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لجنة الإدارة تابعت درس إقتراح مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والإستشفائي
أخبار لبنان
2024-04-30 | 07:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لجنة الإدارة تابعت درس إقتراح مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والإستشفائي
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم برئاسة رئيسها النائب جورج عدون وفي حضور المقرر الخاص بالجلسة النائب غازي زعيتر والنواب: بلال عبدالله، جورج عقيص، قبلان قبلان، غادة ايوب، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، عماد الحوت، مروان حمادة، ملحم خلف، حليمة قعقور، فراس حمدان، عدنان طرابلسي، جميل السيد، أمين شري، نجاة صليبا، ابراهيم الموسوي وبلال حشيمي.
وبدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، وكان سبق للجنة ان بدأت بدرس الاقتراح المذكور وقد سبق أن استقر النقاش على رأيين، الاول ذهب الى اعتبار انه من الضروري التعامل مع موضوع مكافحة الفساد في القطاع الطبي نظرًا الى دقة وضع المريض، بينما ذهب رأي آخر الى اعتبار انه رغم ضرورة هذا الامر انما من الافضل درس الاقتراح هذا مع اقتراح آخر وهو اقتراح محاربة الفساد في القطاع الخاص.
وكانت اللجنة قد انتهت الى تكليف لجنة من بين أعضائها لدرس هذا الأمر على أن ترفع تقريرها بهذا الشان قبل هذه الجلسة. وعليه، فقد رأت اللجنة المذكورة انه من الافضل دمج الاقتراحين ومناقشتهما معًا نظرًا الى ارتباط الموضوعين. وبناءً على ذلك، اقرت اللجنة هذا الرأي وبدأت بدرسهما معًا. وبنتيجة المناقشة والتداول، وبعد الاطلاع على الاسباب الموجبة للاقتراحين، أقرت اللجنة عددًا من المواد معدلة.
ونظرًا لضيق الوقت، لم يتسن للجنة درس باقي بنود جدول أعمالها المتعلق بالقضاء العسكري، فرفعت الجلسة على أن تتابع عملها في الجلسة التالية.
أخبار لبنان
الإدارة
تابعت
إقتراح
مكافحة
الأرباح
المشروعة
القطاعين
الطبي
والإستشفائي
التالي
ميقاتي إلتقى وفدًا من كتلة الجمهورية القوية: لتطبيق القانون على كل أجنبي موجود بشكل غير شرعي
ابراهيم دعا إلى مؤتمر وطني لحل مشكلة النازحين السوريين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-04-23
لجنة متابعة نواب قوى المعارضة تؤكد عدم مشاركة كتل تجدد والجمهورية القوية وتحالف التغيير والكتائب وحشيمي بجلسة الخميس
أخبار لبنان
2024-04-23
لجنة متابعة نواب قوى المعارضة تؤكد عدم مشاركة كتل تجدد والجمهورية القوية وتحالف التغيير والكتائب وحشيمي بجلسة الخميس
0
أخبار لبنان
2024-04-22
لجنة الدفاع تابعت الموضوع الأمني والنزوح السوري مع مولوي ومسؤولين أمنيين
أخبار لبنان
2024-04-22
لجنة الدفاع تابعت الموضوع الأمني والنزوح السوري مع مولوي ومسؤولين أمنيين
0
أخبار لبنان
2024-04-20
لجنة المتابعة للفنيين المناوبين في المديرية العامة للطيران المدنيّ: لزيادة قيمة ساعة العمل الليليّ
أخبار لبنان
2024-04-20
لجنة المتابعة للفنيين المناوبين في المديرية العامة للطيران المدنيّ: لزيادة قيمة ساعة العمل الليليّ
0
أخبار لبنان
2024-04-09
أعضاء لجنة متابعة إعداد الوثيقة الوطنيّة في بكركي: الجريمة التي استهدفت سليمان تهديد مباشر لأمان اللّبنانيّين
أخبار لبنان
2024-04-09
أعضاء لجنة متابعة إعداد الوثيقة الوطنيّة في بكركي: الجريمة التي استهدفت سليمان تهديد مباشر لأمان اللّبنانيّين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:14
"مهرجان الربيع" في جبيل ينطلق بنسخته الثانية
أخبار لبنان
10:14
"مهرجان الربيع" في جبيل ينطلق بنسخته الثانية
0
أمن وقضاء
09:45
توقيف شخصين إستأجرا سيارات وزورا مستنداتها وباعاها... وضبط أخرى مسروقة
أمن وقضاء
09:45
توقيف شخصين إستأجرا سيارات وزورا مستنداتها وباعاها... وضبط أخرى مسروقة
0
أخبار لبنان
09:34
الحلبي: لإجراء امتحانات موحّدة في الشهادة الثانوية والغاء امتحانات الشهادة المتوسطة
أخبار لبنان
09:34
الحلبي: لإجراء امتحانات موحّدة في الشهادة الثانوية والغاء امتحانات الشهادة المتوسطة
0
أخبار لبنان
09:28
جنبلاط: لا مفر من مناقشة ملف النازحين مع النظام السوري وإذا أراد جعجع إثبات نفسه كزعيم للمعارضة فليفعل ذلك من دوننا
أخبار لبنان
09:28
جنبلاط: لا مفر من مناقشة ملف النازحين مع النظام السوري وإذا أراد جعجع إثبات نفسه كزعيم للمعارضة فليفعل ذلك من دوننا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
07:00
من النوع الجاف إلى المزمن... على ماذا يدل كل نوع من أنواع السعال؟
صحة وتغذية
07:00
من النوع الجاف إلى المزمن... على ماذا يدل كل نوع من أنواع السعال؟
0
صحف اليوم
01:02
مصادر دبلوماسية لـ "الشرق الاوسط": إطار الورقة الفرنسية يقوم على الـ1701
صحف اليوم
01:02
مصادر دبلوماسية لـ "الشرق الاوسط": إطار الورقة الفرنسية يقوم على الـ1701
0
فنّ
2024-03-23
راغدة شلهوب تشكّك بانفصال شيرين عبد الوهاب: أريد استضافة حسام حبيب!
فنّ
2024-03-23
راغدة شلهوب تشكّك بانفصال شيرين عبد الوهاب: أريد استضافة حسام حبيب!
0
أخبار لبنان
07:13
لجنة الإدارة تابعت درس إقتراح مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والإستشفائي
أخبار لبنان
07:13
لجنة الإدارة تابعت درس إقتراح مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والإستشفائي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:55
مخزومي: لاعلان حال طوارئ في الجنوب... ومن مصلحة الجميع تسريع عملية انتخاب رئيس
أخبار لبنان
07:55
مخزومي: لاعلان حال طوارئ في الجنوب... ومن مصلحة الجميع تسريع عملية انتخاب رئيس
0
أخبار دولية
07:40
القيادة المركزية للجيش الأميركي تنشر الصور الأولى للرصيف البحري في غزة
أخبار دولية
07:40
القيادة المركزية للجيش الأميركي تنشر الصور الأولى للرصيف البحري في غزة
0
أخبار دولية
07:19
لازاريني: الإمدادات الغذائية في غزة لا تزال غير كافية وسأزور القطاع الاحد
أخبار دولية
07:19
لازاريني: الإمدادات الغذائية في غزة لا تزال غير كافية وسأزور القطاع الاحد
0
أخبار لبنان
03:50
مكاري للـ LBCI: من يقرر انسحاب فرنجية ام لا هو فرنجية نفسه...ولضبط الحدود
أخبار لبنان
03:50
مكاري للـ LBCI: من يقرر انسحاب فرنجية ام لا هو فرنجية نفسه...ولضبط الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مواجهات نارية وأرقام كبيرة في الأدوار الاقصائية للقسمين الشرقي والغربي ضمن دوري كرة السلة الأقوى في العالم الـNBA
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مواجهات نارية وأرقام كبيرة في الأدوار الاقصائية للقسمين الشرقي والغربي ضمن دوري كرة السلة الأقوى في العالم الـNBA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أسيل مسعود تبهر العالم بصوتها وتحمل الموسيقى من سوريا إلى إسبانيا!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أسيل مسعود تبهر العالم بصوتها وتحمل الموسيقى من سوريا إلى إسبانيا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التقاعس في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال قد يقود لبنان إلى اللائحة الرمادية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التقاعس في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال قد يقود لبنان إلى اللائحة الرمادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجامعات الأميركية تكمل حراكها ... والتلاميذ لن يرضخوا!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجامعات الأميركية تكمل حراكها ... والتلاميذ لن يرضخوا!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:16
هل تذكرون الفنانة رولا سعد؟.. ظهور مفاجئ لها مع زوجها بعد غياب! (صور)
فنّ
03:16
هل تذكرون الفنانة رولا سعد؟.. ظهور مفاجئ لها مع زوجها بعد غياب! (صور)
2
خبر عاجل
09:12
الحلبي: قررنا الإبقاء على إجراء إمتحانات موحدة في كل لبنان للشهادة الثانوية وعدم سلخ الجنوب عن باقي المناطق
خبر عاجل
09:12
الحلبي: قررنا الإبقاء على إجراء إمتحانات موحدة في كل لبنان للشهادة الثانوية وعدم سلخ الجنوب عن باقي المناطق
3
خبر عاجل
09:24
الحلبي: في التعليم المهني والتقني قررنا إلغاء الإمتحانات الرسمية للبروفيه المهنية والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وإمتحان الدخول إلى السنة الأولى للشهادة التكميلية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها حوالى 400 ساعة
خبر عاجل
09:24
الحلبي: في التعليم المهني والتقني قررنا إلغاء الإمتحانات الرسمية للبروفيه المهنية والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وإمتحان الدخول إلى السنة الأولى للشهادة التكميلية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها حوالى 400 ساعة
4
خبر عاجل
09:14
الحلبي: إتخذنا القرار بعدم إجراء الإمتحان الموحد للشهادة المتوسطة - البروفيه
خبر عاجل
09:14
الحلبي: إتخذنا القرار بعدم إجراء الإمتحان الموحد للشهادة المتوسطة - البروفيه
5
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
6
اقتصاد
02:18
انخفاض في اسعار المحروقات
اقتصاد
02:18
انخفاض في اسعار المحروقات
7
أخبار لبنان
10:36
وزير الطاقة نعى الزميلة ريتا شاهين: رفيقة وصديقة وأخت خلوقة ومسشارة إعلامية متفانية ومحبة لعملها ومتقنة له
أخبار لبنان
10:36
وزير الطاقة نعى الزميلة ريتا شاهين: رفيقة وصديقة وأخت خلوقة ومسشارة إعلامية متفانية ومحبة لعملها ومتقنة له
8
أخبار لبنان
11:37
سيول في البقاع (فيديو)
أخبار لبنان
11:37
سيول في البقاع (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More