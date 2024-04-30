مسؤولون فرنسيّون شاركوا مع إسرائيل في مقترحات قُدّمت للبنان

شارك مسؤولون فرنسيّون مع إسرائيل في مقترحات قُدّمت للسلطات اللبنانية، لتهدئة التوتر بين إسرائيل و"حزب الله"، وفق ما قال وزير الخارجية الفرنسيّ ستيفان سيجورنيه.



وقال سيجورنيه، قُبيل اجتماع مع نظيره الإسرائيليّ يسرائيل كاتس، في القدس: "تبادلنا عددًا من المقترحات، التي قدمناها للجانب اللبنانيّ."



وأضاف: "تربطنا علاقة مع لبنان، لنا 20 ألف مواطن هناك، وكانت حرب عام 2006 مأساوية بشكل خاص بالنسبة لهم."



وأشار سيجورنيه إلى أنّ أساس المقترحات هو ضمان تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701.

