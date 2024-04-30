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"جردة" بما قام به مجلس الجنوب من أعمال خلال الأشهر الثامنية للعدوان الإسرائيليّ

أخبار لبنان
2024-04-30 | 08:10
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&quot;جردة&quot; بما قام به مجلس الجنوب من أعمال خلال الأشهر الثامنية للعدوان الإسرائيليّ
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"جردة" بما قام به مجلس الجنوب من أعمال خلال الأشهر الثامنية للعدوان الإسرائيليّ

قدّم رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، "جردة" بما قام به المجلس من أعمال، خلال الأشهر الثامنية للعدوان الإسرائيليّ على جنوب لبنان. 

ولفت حيدر، خلال حديث صحافيّ، إلى أنّ مجلس الجنوب، منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيليّ، وبتوجيه من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بدأ بتأمين الحاجات الضرورية للنازحين بالتعاون مع اتحادات البلديات والبلديات وذلك عبر سلفة خزينة نظرًا لعدم توافر الاعتمادات اللازمة.

وقال: "نقوم بكل ما يمكن تجاه أهلنا في الجنوب على الرغم من الإمكانات المالية المتواضعة للدولة."               

وكشف عن أنّه، منذ الثامن من تشرين وحتى اليوم، وُزّع عمل المجلس على مراحل ثلاث تتكامل فيما بينها:

في المرحلة الأولى، أُمّنت أماكن لإقامة النازحين وفُتحت مراكز للإيواء وتحديدًا في مدينة صور، بالتوازي مع تأمين المئات من المساكن الموقتة، بالتعاون مع البلديات وسيما في المباني التي لم تُسكن بعد أو في منازل قدّمها أصحابها.

وفي المرحلة الثانية أمّن مجلس الجنوب الحاجات الأساسية لأهله وللنازحين الموجودين في محافظتي الجنوب والنبطية وقضاءي راشيا والبقاع الغربيّ وهي توزعت وفق الآتي:

- حصص غذائية للنازحين وللصامدين في القرى الحدودية وبلغ عددها اكثر من ٥٣ الف حصة.

- مساعدات عينية تجاوز عددها الثلاثين الف عينة.

-  دفع مساهمات مالية في عمليات استشفاء الأهل النازحين وتوفير الأدوية الضرورية وغير المغطاة من أي جهة ضامنة.

- توفير أكثر من ثلاثة آلاف عينة من حليب ومستلزمات الأطفال.

أما في المرحلة الثالثة ولتعزيز صمود الأهل وتوفير الخدمات الأساسية لهم، زُوّدت مستشفيات تبنين وبنت جبيل وميس الجبل وعدد من المدارس بكميات من المازوت بلغت أكثر من  ٣٤ الف ليتر.

وأكّد أنّه، حفاظًا على استدامة التعليم، رُمّمت المدارس الرسمية، التي تعرضت لأضرار، جراء الإعتداءات الإسرائيلية وإعادتها للعمل خلال أيام معدودة وهذه المدارس توزعت في:حاروف وانصار والنبطية والمنصوري وبرعشيت.

وأشار حيدر إلى دفع مساهمات مالية لعدد من الجهات، التي تساهم في إغاثة النازحين والصامدين من أمثال اتحاد بلديات وجهات تقوم بعمليات إغاثة وأعمال الدفاع المدنيّ.

وشدّد على أنّ مجلس الجنوب سيبقى إلى جانب أهل الجنوب والبقاع الغربيّ وسيقوم بإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيليّ.

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