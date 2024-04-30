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لجنة وزارية مصغرة برئاسة ميقاتي بحثت في تطورات الحرب في الجنوب

أخبار لبنان
2024-04-30 | 08:11
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لجنة وزارية مصغرة برئاسة ميقاتي بحثت في تطورات الحرب في الجنوب
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لجنة وزارية مصغرة برئاسة ميقاتي بحثت في تطورات الحرب في الجنوب

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعًا في السرايا اليوم شارك فيه وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير البيئة ناصر ياسين والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى.

وبعد الاجتماع، أوضح حجار أننا "اجتمعنا كلجنة وزارية مصغرة لمتابعة تطورات الحرب في الجنوب، وتباحثنا بشأن ما نقدمه حاليًا للنازحين من مساعدات حتى ولو كانت ضئيلة وكيفية تقديم هذه المساعدات ان كان على صعيد المواد الغذائية او الايواء او الدعم المادي. كما بحثنا في ما يمكن تقديمه للجنوبيين من دعم لتخفيف الأعباء، وهذا الامر سيطرح لاحقًا في الموضوع البلدي وبعض الفواتير الثابتة التي يتحملها الجنوبي وبخاصة القاطنون ما بعد الليطاني. وبحثنا في ما تقوم به وزارة الصحة حاليًا ووزارة الشؤون لمواكبة اوضاع الناس.

وقال: "في حال حصل وقف لاطلاق النار، تباحثنا في كيفية متابعة الحكومة لعملية مسح الاضرار، على ان نعقد اجتماعات لاحقة لعرض السيناريوهات المحتملة، وفي حال تدهور الاوضاع، تباحثنا في الوضع على المستويين الصحي والغذائي وكيفية تأمين المحروقات والمياه والاوكسيجين وغيرها، وسنبقي اجتماعاتنا مفتوحة لمتابعة الاوضاع وما يعني الوضع في الجنوب".

واستقبل ميقاتي الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني-السوري نصري خوري وعرض معه التطورات الراهنة والاوضاع بين البلدين والملفات المشتركة، وسبل تسهيل عودة النازحين السوريين.

كماستقبل رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الإتحاد الاوروبي السفير فادي حاج علي وبحث معه  في التحضيرات لزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين لبنان الخميس.

كذلك، عقد رئيس الحكومة اجتماعًا ضم وزير الصناعة جورج بوشيكيان ووزير البيئة ناصر ياسين ورئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين.

كما استقبل رئيس الحكومة النائب حيدر ناصر.

واستقبل وفدًا من بلدية طرابلس برئاسة رياض يمق وعرض معه اوضاع البلدية وشؤون مدينة طرابلس.

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