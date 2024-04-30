نصار في بكركي والسراي والداخلية... لإصدار المراسيم التطبيقية لجبيل كسروان

زار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي.



وحمل نصّار ملف محافظة جبيل كسروان، الذي يعمل عليه منذ حوالى السنة، مطالبًا بإصدار المراسيم التطبيقية.



وحضر اللقاء النائب السابق نعمة الله أبي نصر، لمتابعة الملف والإسراع بإصدار المراسيم التطبيقية لهذه المحافظة.



وأكّد الراعي دعمه الكامل لهذه الخطوة ولجهود نصار، لتبصر المراسيم التطبيقية النور، وفق ما أعلنت المعلومات.



وكان وزير السياحة قد تابع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تفاصيل الملف، واضعًا إيّاه بأجواء لقائه بالراعي.



كما عقد نصار اجتماعًا مع وزير الداخلية بسام المولوي.