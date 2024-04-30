الحلبي: لإجراء امتحانات موحّدة في الشهادة الثانوية والغاء امتحانات الشهادة المتوسطة

أكّد وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنّ قرار إجراء الامتحانات الرسميّة يعود حصرًا إلى وزارة التربية.



وشدّد، في مؤتمر صحافيّ، على أنّ موضوع الإمتحانات ليس موضوعًا سياسيًا بل تربويًا.



وقال: "لن نجري هذا العام، الاختبار الموحد وسنعتمد على العلامات المدرسية في الشهادة المتوسطة."



وأضاف: "قررنا الإبقاء على إجراء امتحانات موحّدة للبنان كلّه، في الشهادة الثانوية، وعدم سلخ الجنوب عن باقي المناطق، وذلك لعدم التسبب بنظرة دونية للشهادة التي يحملها تلاميذ الجنوب."



وأشار إلى أنّه في الثانويات العامة سيُرفع المستوى التعليميّ، عبر اتخاذ تدابير شملت موادًا اختيارية ومنها إلزامية وفق كلّ فرع.



أمّا عن التعليم المهنيّ والتقني فالقرار هو اعتماد 60 في المئة من المنهج العام واستبدال الامتحانات العملية والشفوية بخطية باستثناء اختصاص التمريض.



وأوضح أنّه في التعليم المهني والتقني "قررنا إلغاء الإمتحانات الرسمية للبروفيه المهنية والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وامتحان الدخول إلى السنة الاولى للشهادة التكميلية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها حوالى 400 ساعة".