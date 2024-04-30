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o
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o
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"مهرجان الربيع" في جبيل ينطلق بنسخته الثانية
أخبار لبنان
2024-04-30 | 10:14
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"مهرجان الربيع" في جبيل ينطلق بنسخته الثانية
ينطلق "مهرجان الربيع" بنسخته الثانية، من تنظيم In Action Events وبالشراكة مع OMT، في حديقة جبيل العامة، من ٢ إلى ٦ أيار، من الساعة ١٢ ظهرًا حتى منتصف الليل.
وعلى مدى ٥ أيام، سيستمتع الزوار بمأكولات متنوعة من تنظيم Souk El Akel، ومجموعة واسعة من الألعاب المسلية والأنشطة الترفيهية التي تناسب مختلف الأعمار، بالإضافة إلى عروض موسيقية ممتعة.
كما سيعرض حرفيون محليون إبداعاتهم لموسم الصيف، ما يوفر للزوار تجربة تسوق فريدة.
إن "مهرجان الربيع" هو فرصتكم المثالية لتمضية أوقات مميّزة مع العائلة والأصدقاء.
أخبار لبنان
الربيع"
ينطلق
بنسخته
الثانية
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