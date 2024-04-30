الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أعمال فنية دينية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكتائب: مطبخ حزب الله الأمنيّ يحرّك الفصائل الفلسطينية ويدير التفلت الأمنيّ شمالًا

أخبار لبنان
2024-04-30 | 10:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكتائب: مطبخ حزب الله الأمنيّ يحرّك الفصائل الفلسطينية ويدير التفلت الأمنيّ شمالًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الكتائب: مطبخ حزب الله الأمنيّ يحرّك الفصائل الفلسطينية ويدير التفلت الأمنيّ شمالًا

اعتبر المكتب السياسيّ الكتائبيّ أنّ فاتورة الحرب الدائرة في الجنوب، باتت أكبر مما يمكن للبنان أن يتحمله وأكبر من أن تعوّض في وقت قريب مع تعاظم حجم الضحايا والأذى المعنويّ والماديّ، الذي لحق باللبنانيين والأضرار الناجمة عن حرب لا يريدها لا اللبنانيون ولا الدولة اللبنانية بل فُرضت فرضًا عليهم بتبعاتها. 

ولفت، في بيان، إلى أنّ هذا الوضع المتمادي وعلى أبواب الصيف من شأنه أن يقضي على المتنفس الاقتصاديّ الوحيد الذي ينتظره اللبنانيون سنويًا، للتعويض عن الخسائر التي تلحق بهم جرّاء الأزمات والخضات المتراكمة. 

وقال: "القطاع السياحي معرّض لأن يخسر أكثر من ثمانين في المئة من الحجوزات التي كانت متوقعة."

وطالب المكتب السياسيّ بتلبية مواقفه الثابتة لتفعيل استراتيجية خروج من الأزمة ومن تداعيات الحرب عبر الفصل الجريء بين المسارات: مسار انتخاب الرئيس ومسار حرب غزة ومسار تطبيق القرار ١٧٠١. 

وحذّر من تجاهل الإنذارات التي يوجهها الموفدون الدوليون من استمرار الفراغ الرئاسيّ وآخرهم وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه الذي قال جهارًا إن لبنان لن يدعى إلى طاولة التسوية الإقليمية ما لم ينتخب رئيس للجمهورية ما قد يعني أنّ التسوية قد تأتي على حسابه. 

ودعا حزب الكتائب إلى تطبيق أحكام الدستور والذهاب إلى انتخاب رئيس سياديّ إصلاحيّ من دون إبطاء، ويحمّل "حزب الله" ومحوره مسؤولية إقصاء لبنان الرسميّ والشعب اللبنانيّ عن مفاوضات هو المعنيّ الأول بها بعد كل ما تكبده وعاناه.

ورأى أنّ "حزب الله" يحضّر لمرحلة ما بعد الحرب ويعمل على توسيع نفوذه عبر تفعيل عمليات المنظمات الفلسطينية في الجنوب وهو أمر غاية في الخطورة وهو بالطبع مرفوض من الأغلبية الساحقة من اللبنانيين.

وقال: "لا يمكن فصل المظاهر المسلّحة التي هزّت عكار والشمال والعراضات المسلّحة التي استباحت المنطقة أثناء تشييع "الجماعة الإسلامية" عنصرين من عناصرها في تفلّت غير مسبوق للميليشيات أدى إلى سقوط إصابات في صفوف السكان."

ووضع "حزب الكتائب" هذه الممارسات في خانة الألاعيب المشتركة.

وحمّل المطبخ الأمنيّ الذي يديره حزب الله مسؤولية التفلّت المستجد، ويهيب بالأجهزة الأمنية تحمّل مسؤولياتها وضبط الفلتان وسوق المسؤولين إلى السجون ومنع أي مظاهر لتحركات مريبة غايتها فرض قوة أمر واقع في شمال لبنان بعد أن سقط الجنوب بأيدي الدويلة.

وعشية زيارة رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة اورسولا فون دير لاين بيروت برفقة الرّئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس لمناقشة موضوع اللاجئين السوريين في لبنان، وضع المكتب السياسيّ الحكومة أمام مسؤولياتها في معالجة هذا الموضوع في لبنان انطلاقًا من مواقفها المعلنة في شأن خطة عودة السوريين إلى بلادهم وتوصية مجلس النواب اللبنانيّ ومذكرة حزب الكتائب اللبنانية.

وحذّر المكتب السياسيّ الكتائبيّ من أي رضوخ تحت ضغط إغراءات المساعدات المالية للتساهل مع وجودهم كما هو عليه، ويؤكد أن كل مساعدة يجب أن تصب في خانة تمكين البنى التحتية اللبنانية من مواجهة آثار النزوح وليس لدمج السوريين في لبنان وتوجيه المساعدات للنازحين في بلادهم بغض النظر عن العملية السياسية في سوريا.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الأمنيّ

يحرّك

الفصائل

الفلسطينية

ويدير

التفلت

الأمنيّ

شمالًا

LBCI التالي
أسرار الصحف 30-04-2024
وزير الطاقة لـ"عشرين 30": خطة الكهرباء تسير بالاتجاه الصحيح ولكن التقدم فيها بطيء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-03-13

نصرالله: الفصائل الفلسطينية جميعها مجمعة على وقف العدوان على عكس ما يُسوّق أنّ حماس تعرقل المفاوضات

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-26

توتّر الوضع الأمنيّ داخل مخيّم عين الحلوة

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-09

مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: موضوع إحالة قضيّة باسكال سليمان إلى المجلس العدلي يقرّره مجلس الوزراء وفقاً للأصول والقوى الأمنيّة تقوم بواجباتها رغم الصعوبات

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-08

نصرالله: اتهام حزب الله بخطف منسق "القوات" في جبيل انطلق من احقاد دفينة وما حصل بالامس فضيحة كبرى لحزبي القوات والكتائب اللبنانية وتبين أنهم اصحاب فتن ويبحثون عن الحرب الاهلية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:56

ميقاتي: لترحيل كلّ من هو مقيم على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التطور التكنولوجي يمنح إختصاصات جديدة لعمال المستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عصابات طريق المطار في قبضة المخابرات وشعبة المعلومات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

مليار يورو من الإتحاد الأوروبي للبنان والهدف الحد من الهجرة غير الشرعية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
02:32

لبنان يتأثر بمنخفض جوي الأحد... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
09:58

ماكرون يشدد على حماية "المصالح الإستراتيجية" في العلاقات مع الصين

LBCI
صحف اليوم
2024-04-25

عصابات السطو والسلب تروّع عابري طريق مطار بيروت... وهذا ما قاله مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"

LBCI
آخر الأخبار
12:34

التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على مداخل وضمن طرقات وتقاطعات بيروت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

جمهور دورتموند العلامة الفارقة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الشرطة الأميركية تفكك مخيمًا مؤيدا للفلسطينيين بجامعة كاليفورنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التطور التكنولوجي يمنح إختصاصات جديدة لعمال المستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عصابات طريق المطار في قبضة المخابرات وشعبة المعلومات

LBCI
أخبار دولية
13:31

الإيجابية تطغى على أجواء مقترح الهدنة المقدم من الجانب الإسرائيلي... ماذا عن جبهة لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

مليار يورو من الإتحاد الأوروبي للبنان والهدف الحد من الهجرة غير الشرعية

LBCI
امن وقضاء
13:07

تحقيقات حريق مطعم البيتزا... إهمال ما بعده إهمال على كل المستويات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

كيف نحمي القاصرين في شبكة إغتصاب الأطفال؟

LBCI
امن وقضاء
13:04

تيك توكر شهير بطل تهريب مخدرات عبر مطار بيروت بالبسكويت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:32

لبنان يتأثر بمنخفض جوي الأحد... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
فنّ
04:29

هل هربت شروق من دكتور فود وخطفت ابنهما الى كندا؟

LBCI
خبر عاجل
10:48

اليكم مواعيد امتحانات الشهادة المتوسطة للطلبات الحرّة والثانوية بفروعها الاربعة..

LBCI
خبر عاجل
04:45

رئيسة المفوضية الأوروبية: نُعلن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان وستكون متاحة اعتباراً من العام الحالي وحتى العام 2027 ونحن نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان

LBCI
خبر عاجل
14:08

ميقاتي لـ جدل: مع انضمام لبنان إلى القانون الذي يشمل الدول المستضيفة للنازحين السوريين سيُفتح المجال أمام اللبنانيين لهجرة موسمية إلى دول الاتحاد الاوروبي للعمل موسميًا

LBCI
أمن وقضاء
08:20

ماذا في جديد قضية إغتصاب الأطفال؟

LBCI
فنّ
04:35

هل نالت ياسمينا زيتون مكافأة ماديّة في "ملكة جمال العالم"؟

LBCI
منوعات
09:53

بعد انتشار أخبار عن تهريبه كمية من المخدرات... دكتور فود يرد على الشائعات المتداولة: هذا ما قاله!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More