لبنان يتسلم رسميًا ورقة المقترحات الفرنسية المعدلة

تسلم لبنان رسميًا ورقة المقترحات الفرنسية المعدلة ‎الرامية إلى خفض التصعيد ووقف القتال في الجنوب.وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعدت التعديلات على الورقة الأصلية، وذلك في ضوء ملاحظات المعنيين والاجتماع الذي عقد بين الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في باريس.وعن تفاصيل ما ورد في الورقة المعدلة التي تشكل اطارًا عمليًا لتطبيق القرار ١٧٠١، تكتمت الاوساط المعنية الحكومية، بانتظار اتخاذ الموقف منها والرد عليها.