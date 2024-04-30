بو عاصي لجنبلاط: متشددون في الدفاع عن المصلحة الوطنية العليا ضمن الثوابت الدستورية وبكل فخر

كتب عضو تكتل "الجمهوية القوية" النائب بيار بو عاصي على منصة "أكس": "وليد بك، اعتقدناك "متشددًا" مثلنا في ١٤ آذار و٧ أيار واللوائح الانتخابية المشتركة، واجهنا سوية حزب الله وحليفه "غير المتشدد!" الرئيس بري".



وقال: "لم ولن تسعى القوات لاحتكار الخط السيادي. اننا "متشددون" في الدفاع عن المصلحة الوطنية العليا ضمن الثوابت الدستورية والقانونية وبكل فخر".