ابو ناضر: هل يحضّر حزب الله الأرضيّة لحماس لاند في الجنوب؟

سأل رئيس جمعية "نورج" فؤاد أبو ناضر عن خلفية "حزب الله" بالسماح لحركة "حماس" مجدّدًا معاودة إطلاق الصواريخ من الجنوب في اتّجاه اسرائيل.



وشدّد على رفض بقاء الجنوب أرضًا سائبة للفلسطينيين وغيرهم.



وقال: "يتصرّفون فيها كأنّها حماس لاند، فيما المطلوب من الحكومة تعزيز انتشار الجيش في الجنوب بصلاحيات واسعة ومنع الوجود المسلّح غير الشرعيّ في المنطقة، ليشعر الجنوبيّون بالطمأنينة ويعود من غادر إلى بيوتهم وقراهم وبساتينهم."



وأعرب من خشيته من أن يكون "حزب الله" يحضِّر الأرضية لانتقال مسؤولي "حماس" وكوادرها من قطر وغزة الى لبنان، ويتّخذوا منه قاعدة انطلاق لعملياتهم بعدما رفضت تركيا وبلدان أخرى استقبالهم.