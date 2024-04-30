نصار من بشارة الخوري: حادثة مفجعة تتطلب اسراعًا بالتحقيق وكلنا ثقة بالقضاء

تفقد وزير السياحة وليد نصار مكان الحادثة في بشارة الخوري حيث قضى 9 ضحايا اختناقًا جراء الحريق الذي وقع داخل المطعم كما جرح شخصان.



وشدد نصار على وجوب الاسراع بالتحقيق لكشف خلفيات الحريق والمقصرين.



وقال: "كلنا ثقة بالقضاء للوصول الى حقيقة ما حصل."



وتوجه بأحرّ التعازي لعوائل الضحايا.



وتمنّى الشفاء للجرحى.



كما اثنى على عمل فوج اطقاء بيروت الذي تحرك سريعًا عقب الحادثة.



وشكرهم على جهودهم التي لا بد من تقديرها، في اصعب ظروف تمر بها البلاد.



ووصف الحادثة بالمفجعة والتي تعيد الى الواجهة وجوب التشدد بالتزام شروط السلامة العامة.