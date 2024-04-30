ماذا في جديد المطعم الذي اشتعل؟

اوقف القاضي زاهر حمادة صاحب المطعم الذي انفجر في منطقة بشارة الخوري، ووضع حراسة على احد العمال المصابين بعدما نقل الى احدى المستشفيات.



ويقوم حمادة بالتحقيقات المطلوبة بهدف التأكد من توفّر التراخيص القانونيّة وشروط السلامة العامة.



وفي معلومات للـLBCI، يرتكز التحقيق على وجود مضخات الإطفاء وشروط السلامة العامة، ووجود مخرج طوارىء، بالاضافة الى توفر التراخيص اللازمة للمطعم، وسبب وجود ٤ قوارير غاز كبيرة داخل المطعم.