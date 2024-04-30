مصادر للـLBCI: حريق مطعم شارع بشارة الخوري... تسرّب للغاز من إحدى القوارير

تسرّبت مادة الغاز من إحدى القوارير الأربع الكبيرة والموجودة داخل مطعم في شارع بشارة الخوري، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، حسبما أفادت مصادر في فوج إطفاء بيروت للـLBCI.



وأكّدت المصادر أنّ القوارير لم تنفجر كما أُشيع وأُخرجت من المحل بصورة سليمة.



وأوضحت أنّه بسبب كثافة النيران لم يتكمن الموظفون من الخروج من المطعم، بل هرعوا إلى غرفة صغيرة أسفله، ما أدى إلى اختناقهم ووفاة ٨ موظفين.



وأوقف القاضي زاهر حمادة صاحب المطعم الذي انفجر ووضع حراسة على أحد العمال المصابين، بعدما نقل إلى أحد المستشفيات.