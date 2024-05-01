حمية من الدومينيكان: لبنان ملتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بسلامة الملاحة الجوية

أكّد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في اجتماع مع رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO سالفاتور ساشيتانو وأمينها العام خوان كارلوس سالازار، أنّ لبنان كان وما زال وسيبقى في طور التعاون مع المنظمة، ملتزمًا بالمعايير الدولية التي تضعها الإيكاو، سيما في ما يتعلق بالسلامة العامة والملاحة الجوية وقطاع الطيران في أجواء مطار رفيق الحريري الدوليّ- بيروت.

وشارك حمية، بدعوة من المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO، في اجتماع افتتاحي عقدته المنظمة الدولية للطيران المدنيّ ICAO في مدينة بونتا كانا، في الجمهورية الدومينيكية.

وأتى الاجتماع تحت شعار "الاستفادة من قدرات قطاع الطيران: استراتيجيات من أجل أجواء مأمونة ومستقبل مستدام”.

وهدف الاجتماع إلى تعزيز استفادة لبنان من قدرات قطاع الطيران الدوليّ، حرصًا على استمرار التزامه المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة العامة والملاحة الجوية في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت .

وقال حمية: "لبنان وكعضو في المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو ، يعدها المرجع الأساس له في المعايير والتدابير التي يعمل على تطبيقها فيما خص سلامة وامن الملاحة الجوية في أجوائه.”

وأضاف: "تعزيز التعاون معها، سيما في السنتين الاخيرتين، يأتي في سياق التزامنا المستمر باعتبار هذه المعايير التي تضعها، معاييرًا معتمدة لدينا في عملنا في قطاع الطيران المدنيّ.”

وتطرَّق حمية خلال الاجتماع إلى مسألة تعد غاية في الخطورة على سلامة وأمن الملاحة الجوية في أجواء لبنان والمطار على حد سواء ، والتي تتعلق "بالتشويش الإسرائيليّ بشكل مستمر ومتواصل ، الأمر الذي يُشكل خطرًا كبيرًا على سلامة الملاحة الجوية ، وعلى المغادرين والواصلين إلى لبنان.

وشدّد على اغتنام لبنان فرصة هذا الاجتماع، لوضع المنظمة في خطورة ما يحدث على هذا الصعيد.