الحلبي: لا ملفات متراكمة لدى الإدارة في التعليم العالي

أعطى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الحق بالترشيح للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في العام الحالي، للتلامذة الذين اتخذت الهيئة الإدارية للامتحانات الرسمية قرارًا نص على إقصائهم عن دورة العام 2023 العادية وعلى تمكينهم من اجراء امتحانات الدورة الاستثنائية للعام 2023، ولم يتمكنوا من إجرائها لاتخاذ القرار في تاريخ لاحق لإنجاز هذه الامتحانات.

وأعطاهم الحق دونما اشتراط أن يكونوا قد تسجّلوا كتلامذة نظاميين في الصف الثانويّ الثالث ودونما اشتراط إبراز إفادة رسوب في الدورة العادية السابقة التي كانوا رسبوا فيها.

وأوضح الحلبي أنّ ما ورد إلى المديرية العامة للتعليم العالي في لبنان من مراسلات عن صحة صدور الشهادات الصادرة عن جامعات عراقية هو 7244 إفادة صحة صدور، وذلك ما بين ايار 2022 حتى تاريخه.

وأتى ذلك، تعقيبًا على اللقاءات التي جمعت الوزارة مع الوفود الرسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق ، ومع سفير لبنان في العراق وأركان السفارة العراقية في بيروت، وما جرى من تظاهرات لطلبة عراقيين أمام سفارة لبنان في بغداد للمطالبة بتسريع إنجاز المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي.

وأنجزت المديرية العامة للتعليم العالي منها 7180 معادلة ، اي أن المتبقي هو بحدود 64 طلب معادلة تنتظر استكمال أوراق خاصة بها من الجامعات التي درس فيها اصحاب العلاقة.

وشدّد الحلبي على عدم وجود أي ملفات متراكمة لدى الإدارة في التعليم العالي، وأنّ هذه المديرية العامة استقبلت منذ شباط 2024 نحو 800 طلب جديد.

وراسلت في شأنها الدائرة الثقافية في سفارة العراق في لبنان للتحقق من صحة الشهادات في لبنان.

وأكّد الحلبي أنّ العمل منتظم في شكل كامل وأنّه يتوجّب على المعنيين مراجعة مؤسسات التعليم العالي لإرسال الملفات المتبقية إلى الوزارة، عوضًا عن إلقاء اللوم عليها، وتحويل الأنظار نحو المكان الخطأ.

وإستقبل الحلبي عضو اللقاء الديمقراطيّ النائب أكرم شهيب، للبحث مختلف الأمور التربوية وعلى رأسها استحقاق الامتحانات الرسمية.

وأطلع الحلبيّ على مقترح الحل المطروح المُعدّ من جانبه في ما خص هذا الاستحقاق، والذي يوازن بين مختلف المطالب ويراعي الظروف المحيطة ويؤمن أجواء مناسبة للطلاب.

وشدّد المجتمعون على ضرورة إنجاز الامتحانات الرسمية بما يسمح بالحفاظ على قيمة الشهادة الرسمية وديمومة قطاع التعليم.

واستقبل الوزير الحلبي رئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش برئاسة وفد، للاطلاع على مشروع إقامة جامعة القديس يوسف في أبيدجان.

كما استقبل الحلبي وفدًا من التعبئة التربوية في “حزب الله”، للبحث في موضوع الإمتحانات الرسمية وضرورة المحافظة على مستوى الشهادة اللبنانية ولعرض العديد من المطالب العائدة للمدارس في المناطق.