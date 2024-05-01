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نصار طلب من المؤسسات إلتزام التعاميم الصادرة عن وزارة السياحة

أخبار لبنان
2024-05-01 | 04:06
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نصار طلب من المؤسسات إلتزام التعاميم الصادرة عن وزارة السياحة
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نصار طلب من المؤسسات إلتزام التعاميم الصادرة عن وزارة السياحة

طلب وزير السياحة المهندس وليد نصار في بيان من كل المؤسسات السياحية في المناطق كافة، عقب الحادثة الأليمة والمؤسفة التي جرت في إحدى المؤسسات السياحية غير المرخصة في منطقة بشارة الخوري، التزام التعاميم الصادرة عن وزارة السياحة لاسيما المتعلقة بضرورة الحصول على التراخيص القانونية قبل المباشرة بالاستثمار، حيث انه لا يسمح بالترخيص لأي مؤسسة سياحية لا تتوافر فيها شروط السلامة العامة لاسيما لناحية وجود مخرج طوارىء ومضخات إطفاء.

كما شدد على ضرورة التزام وجهة الاستثمار المحددة قانونًا والحفاظ على معايير الصحة والسلامة العامة. 

ودعا  نصار الى تظافر وتكاتف الجهود من قبل الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية ووزارة الصحة بالتعاون مع وزارة السياحة من أجل قمع المخالفات الحاصلة.

كما أكد أن وزارة السياحة، وعبر الاجهزة الرقابية، لن تتوانى عن اتخاذ أقصى العقوبات المتاحة وفقًا للسبل القانونية بحق المؤسسات المخالفة.

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