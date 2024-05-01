الأسمر للـLBCI: العمّال في القطاع الخاص يعانون من تسويات على حسابهم

وصف رئيس اتحاد العماليّ العام بشارة الأسمر واقع العامل اللبنانيّ بواقع تسوده عوامل القهر والظلم.

وأشار، في برنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI، إلى أنّ الاتحاد حاول، عبر السنين، منح العامل اللبنانيّ حقوقه.

ولفت إلى أنّ العمال في القطاع الخاص، يعانون من تسويات تجري على حسابهم

وطالب الأسمر بحضور الدولة في أجهزتها كلّها، للبدء بإعادة إحياء السلطة التنفيذية للمباشرة بخطط إصلاحية

وقال: “أقرينا كلجنة المؤشر في اجتماعات عديدة الحد الأدنى للأجر وغلاء المعيشة وذلك ضمن مرسوم، لكنّ البعض تدخّل لإلغاء ذلك.”

وأضاف: “حققنا قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وننتظر اجتماعات لوضع هذا القانون للتنفيذ.”

وأكّد عمل اللجنة على مبدأ اعادة قيمة التعويضات في القطاعين العام والخاص.