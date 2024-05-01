تعديات أدت إلى تسكير المصب البحريّ... ماذا في تفاصيل فيضان جونية؟

القبض على أفراد عصابتين إمتهنوا سرقة السيارات ونقلها إلى سوريا

القبض على أفراد عصابتين إمتهنوا سرقة السيارات ونقلها إلى سوريا

عمليات دهم وتوقيف 10 أشخاص على أثر إطلاق النار والمظاهر المسلحة أثناء مراسم دفن في بلدة ببنين - عكار