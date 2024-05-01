المطارنة الموارنة: نرفض رغبة بعض المراجع الدولية في إبقاء النازحين السوريِين على أرض لبنان

عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية.ووجه الآباء تحية الى العمال في يوم عيدهم، وهم يساندون حقوقهم في أجور وضمانات تؤمن لهم ولعائلاتهم حياة كريمة.وسجلوا أسفهم البالغ لإرجاء استحقاقات وطنية أساسية كانتخاب رئيس للجمهورية والانتخابات البلدية والاختيارية بذرائع عديدة. ودعوا النواب إلى تحمل مسؤولياتهم والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية والعمل دومًا على حماية الديمقراطية وتطبيق الدستور.كما أسفوا للقرار الأخير الصادر عن وزارة التربية الوطنية حول التعديلات في مضمون مواد الامتحانات الرسمية التي تسهم في تدهور المستوى التربوي العام. وذكروا بحق أبنائهم، بالرغم من الظروف الاستثنائية، بامتحانات رسمية جدية وذات صدقية تقيم كافة المواد التعليمية وتكلل جهود كل مكونات العائلة التربوية وتشهد في الداخل والخارج على جودة التعليم في لبنان.وثمن الآباء جهود الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحييد لبنان عن الحرب القائمة في قطاع غزة، وما استتبعها من حرب في جنوب لبنان أتت على معظم قرانا المتاخمة للحدود اللبنانية: ضحايا بشرية وجرحى ومبان وزرعًا وأحراجًا، ما أدى إلى تهجير أهاليها وتعطيل دورة حياتهم الطبيعية ورمي مصيرهم في المجهول.ورفضوا رغبة بعض المراجع الدولية في إبقاء النازحين السوريين على أرض لبنان، من دون الاهتمام لما يجره ذلك على لبنان من أخطار مصيرية تهدد كيانه ودولته، وتحوله مرتعًا للفوضى وأصناف الانحرافات الأمنية والفساد المادي والمعنوي.ودعوا حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل مسؤولياتها على صعيد تنفيذ ما توافقت عليه من إلزام للبلديات بضبط النزوح السوري كل في نطاقها، وعدم ترك الأمر عرضة للتجاذبات السياسية والزعاماتية.