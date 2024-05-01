الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حراك المعلمين المتعاقدين: لانصاف طلاب الجنوب ولتكن الامتحانات من المحاور الأولى

أخبار لبنان
2024-05-01 | 12:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حراك المعلمين المتعاقدين: لانصاف طلاب الجنوب ولتكن الامتحانات من المحاور الأولى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حراك المعلمين المتعاقدين: لانصاف طلاب الجنوب ولتكن الامتحانات من المحاور الأولى

تمنى "حراك المعلمين المتعاقدين" على وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، إنصاف طلاب الجنوب. 

وقال في بيان: "في اللقاء مع وزير التربية، آثرنا وأولاً، وضع طلاب الجنوب، وقلنا إنهم لم يعيشوا فقط الفاقد التعليمي بل الفاقد النفسي، والفاقد الحضوري، غيابهم القسري عن المدرسة، وغياب المعلم الحاضر عبر "الأونلاين" والغائب رسولاً. وافقنا الوزير في أن نسبة الأهداف والكفايات التي وصلتهم لا تتجاوز 60% من نسبة كفايات وأهداف زملائهم".

وجدد الحراك مطالبته وزير التربية بأن "تكون الامتحانات الرسمية من المحاور الأولى مع إلغاء المحور الأخير في كل مادة أو في بعض المواد كالفلسفة وغيرها". وقال: "نتمنى ذلك بأسرع وقت ممكن كي يتسنى لطلابنا الدرس وتعويض ما فاتهم".

أخبار لبنان

حراك المعلمين المتعاقدين

طلاب

الجنوب

الامتحانات الرسمية

LBCI التالي
دوافع الرفض الجنبلاطي دعوة جعجع (الجمهورية)
مقاربات أميركية لوضع المنطقة: ماذا عن مصير المسيحيين؟ (الجمهورية)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-27

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: هناك قرار سياسيّ في البلد يُتخذ ولست أنا من يتخذه وقد عملنا بناءً على قرار وزير التربية ولا مانع لدينا من القيام بامتحان موحّد لكلّ طلاب لبنان وحريصون على طلاب الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-03

طلاب الجنوب يعانون... أونلاين وانترنت سيئ ودرس على صوت القذائف والطائرات

LBCI
أخبار دولية
00:32

الفلبين تستدعي دبلوماسيا صينيا على خلفية توتر ببحر الصين الجنوبي

LBCI
آخر الأخبار
15:46

هادي أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": هناك أمور تمنع حصول الانتخابات البلدية رغم اهميتها منها الحرب في الجنوب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
02:32

لبنان يتأثر بمنخفض جوي الأحد... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
02:28

حمية: أنشطة تشويش العدو انتهاك صارخ لسيادتنا

LBCI
صحف اليوم
00:07

حزب الله غير معني بأي ورقة لا تتضمن هذه الشروط (الأنباء الالكترونية)

LBCI
صحف اليوم
00:01

ظافر ناصر لـ"الأنباء الكويتية": العيد الـ75 لـ"الاشتراكي" هو تاريخ متجدد لتأكيد الثوابت الفكرية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:03

مظاهرات في مناطق عدة من باريس خرجت بمناسبة عيد العمال تطالب بوقف رفضهم الحرب على غزة

LBCI
أخبار لبنان
08:14

تظاهرة الأول من أيار في ساحة البربير وصولا إلى رياض الصلح

LBCI
أخبار دولية
00:24

رئيس المركزي الأميركي: الانتخابات الرئاسية لن تؤثر على قرارات الفائدة

LBCI
أخبار دولية
00:21

"حماس" ترحب بقطع كولومبيا علاقاتها بإسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

في عيد العمال... شباب لبنان يلجأون إلى الـ Freelance Jobs

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

الريال يعادل البايرن وكفة مرحلة الاياب ترجح لمصلحة الملكي بين جمهوره!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

ملف النزوح السوري محور بحث وتفاهم لبناني أوروبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

إليكم بنود إتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الورقة الفرنسية حول الجنوب… "ما حدا قابضها جد"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

التصعيد في الجامعات الأميركية مستمر..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إسرائيل تضغط وتهدد بإجتياح رفح... وبلينكن يضغط في تل ابيب لانجاح مساعيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

سيول في السعودية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

جونية تفيض مجددا... و"الحق مش عالشتي"!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:05

إليكم مواعيد الإمتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني - الدورة الأولى

LBCI
فنّ
05:10

خبر خطوبة ليليا الأطرش من هذا الفنان يغزو الانترنت... هل ودّعت نجمة "باب الحارة" العزوبيّة؟ (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

ماذا في آخر مستجدات حريق مطعم بشارة الخوري؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

شبكة تحرش واغتصاب أطفال في قبضة القوى الأمنية والقضاء... أبطالها Tiktokers

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

٩ قتلى حصيلة حريق Pizza Secrets… ماذا كشفت التحقيقات؟

LBCI
أمن وقضاء
04:58

هذا ما أوضحه فوج إطفاء بيروت عن الحريق في مطعم Pizza Secrets

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

جونية تفيض مجددا... و"الحق مش عالشتي"!

LBCI
أمن وقضاء
03:23

ما جديد التحقيقات في حريق المطعم في بشارة الخوري؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More