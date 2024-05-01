حراك المعلمين المتعاقدين: لانصاف طلاب الجنوب ولتكن الامتحانات من المحاور الأولى

تمنى "حراك المعلمين المتعاقدين" على وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، إنصاف طلاب الجنوب.



وقال في بيان: "في اللقاء مع وزير التربية، آثرنا وأولاً، وضع طلاب الجنوب، وقلنا إنهم لم يعيشوا فقط الفاقد التعليمي بل الفاقد النفسي، والفاقد الحضوري، غيابهم القسري عن المدرسة، وغياب المعلم الحاضر عبر "الأونلاين" والغائب رسولاً. وافقنا الوزير في أن نسبة الأهداف والكفايات التي وصلتهم لا تتجاوز 60% من نسبة كفايات وأهداف زملائهم".



وجدد الحراك مطالبته وزير التربية بأن "تكون الامتحانات الرسمية من المحاور الأولى مع إلغاء المحور الأخير في كل مادة أو في بعض المواد كالفلسفة وغيرها". وقال: "نتمنى ذلك بأسرع وقت ممكن كي يتسنى لطلابنا الدرس وتعويض ما فاتهم".