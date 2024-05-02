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حمية: أنشطة تشويش العدو انتهاك صارخ لسيادتنا

أخبار لبنان
2024-05-02 | 02:28
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حمية: أنشطة تشويش العدو انتهاك صارخ لسيادتنا
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حمية: أنشطة تشويش العدو انتهاك صارخ لسيادتنا

لبّى وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية، الدعوة الرسمية من المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO للمشاركة في فعاليات الاجتماع الذي تعقده المنظمة في مدينة بونتا كانا في الجمهورية الدومينيكية، وشارك في فعالية الطاولة المستديرة لوزراء النقل المشاركين التي خُصصت لمناقشة المواضيع المتعلقة في قطاع الطيران.

وشدّد حمية على أن "اسرائيل لا تزال مستمرة في تهديدها لسلامة الملاحة الجوية ليس فقط داخل لبنان، إنما يتعدى ذلك إلى أجواء منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وذلك بفعل أنشطة التشويش والتزييف لإشارات GPS التي تقوم بها باستمرار ومن دون أن تعبأ بالمخاطر الناتجة عن ذلك".

وقال: "في ضوء ما تقدم، يضع لبنان المنظمة والأعضاء المشاركين أمام خطورة ما يحدث على هذا الصعيد، كوننا نعتبر هذا التشويش انتهاكًا صارخًا  لسيادتنا الوطنية، لا بل نعدّه أيضاً ضرباً بعرض الحائط لكل الإجراءات والقواعد التي تحرص منظمتكم الكريمة على الدعوة الى اتخاذها والامتثال لها، حفاظًا على سلامة الملاحة الجوية وأمنها".

وأضاف: "أجد أنّه من الضروري أن نبقى يقظين باتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز سلامة الطيران وأمنه، من خلال التعاون المستمر مع المنظمة الدولية للطيران المدني والشراكة مع الاتحاد الأوروبي وغيرهم من الأطراف المعنية، كوننا نعتبر ذلك أمرًا حيويًا لحماية المجال الجوي اللبناني".

وتابع: "بما أن هذه الاضطرابات تهدّد سيادة المجال الجوي الوطني، فقد تناولنا هذه المخاوف مباشرة مع الاتحاد الأوروبي. وكانت الحكومة اللبنانية قد تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الأعمال التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تهدّد السيادة اللبنانية وسلامة الطيران المدني، وبخاصة في ما يتعلق بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، داعية إلى اتخاذ تدابير فورية لمواجهة هذه المخاطر الكبيرة، ولكن للأسف لم يتخذ أي إجراء حتى الآن".

وأكّد أن لبنان باقٍ على التزامه تطوير قطاع الطيران فيه وأن هدفه ثابت في  تعزيز البنية التحتية للطيران وكفاءات التشغيل، هذا فضلاً عن تركيزه أيضًا على الاستدامة البيئية والسلامة، ولا سيما في ما يتعلق بموضوعي نظام تعويض وخفض الكربون للطيران الدولي (CORSIA) ووقود الطيران المستدام (SAF)".

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