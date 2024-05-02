منير عقيقي للـLBCI: لبنان تسلم "داتا" النازحين بعد جهد جهيد وتضمنت مليونا و482 ألف إسم

أكد رئيس تحرير مجلة الأمن العام العميد منير عقيقي أنه من مصلحة كل دولة المحافظة على حدودها وأمنها وعلى مصالحها الكبرى، قائلا: "نحن كدولة لبنانية يفترض أن يكون هذا الموضوع من ضمن أولويات المصلحة اللبنانية العليا".



وتحدث عقيقي في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI عن ملف النازحين السوريين، لافتا الى أن لبنان تسلم "داتا" النازحين من مفوضية شؤون اللاجئين (unhcr) بعد جهد جهيد بكانون الثاني 2024. وأشار الى أن هذه الداتا تضمنت مليونا و482 ألف إسم من دون تفاصيل كتاريخ دخولهم الى لبنان ومن أين جاءوا وتواريخ ميلادهم. وذكر أن الـunhcr تقول إن جميع هؤلاء بحاجة الى حماية دولية.



وقال عقيقي: "لم نتقاعس يوما عن تنفيذ القانون وساهمنا بتقديم الاقتراحات لتنفيذ اجراءات كثيرة لتنظيم الوجود السوري والأجنبي وتعرضنا لحملات تشهير كثيرة".



واعتبر أنه على الدولة اللبنانية اتخاذ اجراءات في ما خص ملف النزوح، مشددا على أنه لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال ويجب تضافر الجهود.