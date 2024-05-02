بشير خضر للـLBCI: لعقد مؤتمر وطني لايجاد حل لموضوع النزوح

بشير خضر للـLBCI: الوقت هو للتكاتف وايجاد حلول لملف النزوح السوري

اعتبر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن الوقت هو للتكاتف وايجاد حلول لملف النزوح السوري، متمنيا على كل الأحزاب السياسية عقد مؤتمر وطني لايجاد حل لموضوع النزوح.



ورأى أن الحل هو بالترحيل إن كان بعودة آمنة سوريا أو الى مكان آخر.



وأكد خضر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن عدد النازحين السوريين في بعلبك الهرمل تخطى الـ315 ألفا بحكم الولادات وبحكم النزوح الذي يحصل عبر الحدود.



ودعا الى ضرورة تعديل بعض القوانين اللبنانية بما يتماشى مع الواقع الذي نعيشه، قائلا: "التحدي الكبير في بعلبك الهرمل وفي المحافظات الأخرى هو مدى امكانية تطبيق القانون على جميع السكام الموجودين على أراضينا".