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مؤتمر صحفي لبناني - قبرضي - اوروبي في السراي الحكومي: حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان
أخبار لبنان
2024-05-02 | 05:19
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مؤتمر صحفي لبناني - قبرضي - اوروبي في السراي الحكومي: حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان
أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رفض تحويل لبنان الى وطن بديل، داعيا الاتحاد الاوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل ملف النازحين السوريين جذريا وباسرع وقت.
وقال ميقاتي في خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية ارسولا فون دير لاين: "جددت دعوتي الاتحاد الاوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حل نهائي شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكررنا دعوتنا المحتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان".
وأضاف:"خصصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة.
وتابع: "نحن على قناعة ثابتة بأن أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس ، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع ، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب".
وشدّد على أن المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبيا ودوليا بأن اغلب المناطق السورية بات آمنا ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح.
ولفت ميقاتي الى أن لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين.
رئيسة المفوضية الأوروبية
من جهتها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوديرلاين في خلال المؤتمر الصحفي المشترك، حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان ستكون متاحة اعتباراً من السنة الجارية وحتى عام 2027، لافتة الى أننا نحن نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان أولاً، من خلال تعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للشعب اللبناني. ثانياً، سنواكبكم في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية. وهذه الإصلاحات أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد في المدى الطويل. ومن شأن ذلك أن يسمح لبيئة الأعمال والقطاع المصرفي باستعادة ثقة المجتمع الدولي، وتالياً تمكين القطاع الخاص من الاستثمار. إنَّ لبنان في حاجة إلى قوة دفع اقتصادية إيجابية لإتاحة الفرص لشركاته ومواطنيه. ثالثاً، الأمن والاستقرار هما أيضاً أساسيان للاستثمار. وسندعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى. وسيركز هذا البرنامج أساساً على توفير المعدات والتدريب لإدارة الحدود. إلى ذلك، سيكون من المفيد جداً للبنان أن يبرم ترتيبات عمل مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، خصوصاً بشأن تبادل المعلومات والوعي بالأوضاع. رابعاً، ولمساعدتكم في إدارة الهجرة، نحن ملتزمون إبقاء المسارات القانونية مفتوحة إلى أوروبا، وإعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، نعوِّل على حُسن تعاونكم لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين".
وقالت: "إنّنا نتفهم ذلك ونحن هنا أولاً وقبل كل شيء لنقول إنَّ الاتحاد الأوروبي يدعم لبنان وشعبه بقوة. ونريد أن نستكشف سبل تعزيز تعاوننا. وكانت هذه أيضاً الرسالة الواضحة للقادة الأوروبيين في قمتنا الأخيرة. واليوم نحن هنا، بروحية عمل أوروبية موحدة، لنعيد تأكيد هذه الرسالة".
واضافت: "إنّنا نؤيد تأييداً تاماً جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق جميع الرهائن في ما خص النزاع في غزة. وقد زدنا للتو مساعداتنا الإنسانية المكثفة لغزّة".
وعبّرت عن قلق بالغ إزاء الوضع المتقلّب في جنوب لبنان، داعية إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.
وشددت على أنه يجب أن يشكل هذا جزءاً من تسوية ديبلوماسية مُتفاوَض عليها. وهنا أيضاً، الجيش اللبناني أساسي، والاتحاد الأوروبي مستعد للعمل على كيفية تعزيز قدراته".
الرئيس القبرصي
بدوره، أكّد الرئيس القبرصي تفهم قبرص بشكل عميق المشاكل والتحديات التي يواجهها لبنان، لافتا الى أن الأزمة طويلة الأمد في سوريا قد ضخّمت العواقب السلبية على لبنان وشعبه.
وقال في خلال المؤتمر الصحفي: "نحن نقوم اليوم بخطوة مهمة من أجل شعب لبنان كي نعالج بشكل أفضل التحديات المشتركة".
واضاف: "علينا تعزيز العمل مع شركائنا لبحث مسألة العودة الطوعية للسوريين من لبنان".
وتابع: "التطورات في خلال الاشهر الأخيرة أجبرتنا على السعي الى حلول فورية، وعلينا أن نعمل بشكل أوثق وبشكل اكثر موسع مع شركائنا ومع مفوضية اللاجئين لكي نناقش مسألة العودة الطوعية ولكن ليس فقط ذلك، فان الوضع في بعض المناطق في سوريا يجب اعادة النظر فيه".
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