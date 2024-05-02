وزير المهجرين للـLBCI: رئيس قبرص ورئيسة المفوضية الأوروبية توجها الى لبنان لإعطائنا رشوة

اعتبر وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية توجها الى لبنان لإعطائنا رشوة لضبط الحدود البحرية فقبرص تتأذى من النازحين الذين يتوجهون اليها.وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "كتبت رسالة الى دولة الرئيس والوزراء بأننا نشجب التهريب غير الشرعي بزوارق غير آمنة ولكن نحن نطالب الأمم المتحدة والمفوضية بدعمنا وإرسال سفن شرعية آمنة لترحيل آلاف النازحين الى دول المعمورة ولا سيما الدول بمنظمة حقوق الإنسان".