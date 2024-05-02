الحاج حسن بحث ونظيره السعودي في العلاقات الزراعية الثنائية

بحث وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن على رأس وفد من الوزارة، مع وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عبد الرحمن الفضلي، في العلاقات الزراعية الثنائية.



وشدد الحاج حسن على "الدور المركزي الذي تلعبه المملكة، في رأب الصدع العربي العربي من خلال اللقاءات التي تستضيفها الرياض والتي كانت أخرها قمة اكساد والمنظمة العربية للتنمية الزراعية".



وأثنى على "دور الوزير الفضلي الجامع والبناء والهادف الى تأطير الجهود في سبيل أمن غذائي عربي مستدام".