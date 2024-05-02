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سلام إلتقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري: وزارة الاقتصاد تتحول الكترونيا خطوة خطوة وهذا تحدٍ كبير لنا

أخبار لبنان
2024-05-02 | 05:50
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سلام إلتقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري: وزارة الاقتصاد تتحول الكترونيا خطوة خطوة وهذا تحدٍ كبير لنا
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سلام إلتقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري: وزارة الاقتصاد تتحول الكترونيا خطوة خطوة وهذا تحدٍ كبير لنا

عقد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام اجتماعا في الدوحة مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري محمد بن علي بن محمد المناعي، الذي "أبدى سرعة الاستعداد للتعاون مع لبنان"، وأعطى "تعليماته لفريق عمله بالتعاون والتواصل مباشرة مع الوزير سلام ومن يعنيهم الأمر من القطاع العام والخاص في لبنان"، وأشاد بـ"خبرات ومهارات وتفوّق الشباب اللبناني، واهتمامهم بهم، بالاضافة الى عامل اللغة العربية المهم لا سيما أن معظم التطبيقات الالكترونية في العالم العربي ودول الخليج تحتاج أن تكون باللغة العربية ما يعتبر حافزا للاستعانة بالشباب العربي لا سيما الشباب اللبناني".

بدوره، نوه سلام بـ"الدور القطري في المنطقة واهتمام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بلبنان على الصعد كافة، عبر متابعة الحكومة القطرية الوضع في لبنان تحت اشراف رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني". وأكد "للوزير القطري أن أهم صناعة في لبنان حاليا هي التكنولوجيا والتحوّل الرقمي وقطاع الاتصالات الذي يدرّ الأموال على خزينة الدولة اللبنانية"، مشيرا الى أن "وزارة الاقتصاد أول وزارة في لبنان تتحول الكترونيا خطوة خطوة وهذا تحدٍ كبير لنا".

وأضاف: "كلنا أمل بالاستفادة من خبرات الحكومة القطرية لا سيما في هذا المجال وخدماته".

أخبار لبنان

أمين سلام

محمد بن علي بن محمد المناعي

قطر

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