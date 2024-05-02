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إعتصام لنقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية أمام وزارة الداخلية إحتجاجًا على إقفالها
أخبار لبنان
2024-05-02 | 07:16
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إعتصام لنقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية أمام وزارة الداخلية إحتجاجًا على إقفالها
نفذت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية اعتصامًا تحذيريًا امام وزارة الداخلية والبلديات.
وقطعوا الطريق احتجاجًا على "استمرار المماطلة واللامبالاة بمصير هذا القطاع وعماله بعد مرور سنتين على إيقاف العمل في المعاينة الميكانيكية ولرفع الصوت لإعادة العمل إلى هذا القطاع".
وأشار المعتصمون إلى انه "على الرغم من كل الوعود، لم نعد إلى عملنا وما زلنا من دون اي مورد او راتب"، آسفين "للحالة التي وصلت اليها مراكز المعاينة الميكانيكية المتروكة إلى مصيرها، حيث النهب والتخريب فيها أدى إلى خسائر بملايين الدولارات، فمن سيدفع الفاتورة، اليس نحن والمواطن؟"
واستغربوا "الحال التي وصل اليها هذا القطاع، ولماذا هو متروك؟ فلو اتخذت الإجراءات السليمة منذ سنة او اشهر لما وصل الوضع إلى ما هو عليه، حيث يسود النهب والخسائر في المعدات والأبنية، فمن المسؤول عما وصلنا اليه؟"
وختموا مطالبين وزير الداخلية بـ"إعادة العمل فورا إلى مراكز المعاينة من اجل الموظفين والسلامة العامة، وإذا لم تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة وتضع يدها على هذا القطاع، فهو ذاهب إلى الزوال".
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